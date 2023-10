Opinión 21-10-2023

Vergüenza y desvergüenza

Moisés Castillo, poeta linarense



Angustia, vergüenza y desvergüenza, agobian nuestras conciencias:

No cabe duda, nos acercamos a una nueva y devastadora guerra nuclear. Conflagración planetaria, donde las armas atómicas estrenadas por EE.UU. en Hiroshima y Nagasaki, entrarán en escenas perfeccionadas y sofisticadas.



No busquemos responsables, todos somos responsables:

Nuestra civilización ha sido lejos, la civilización del saqueo y el genocidio, justificado por reyes, emperadores y lideres de falaces democracias, muchas de ellas impuestas a balazos o manipulando las comunicaciones, tergiversando la historia, ocultando verdades y genocidios.



Hace más de unos cuarenta mil años, seres del espacio exterior colonizaron repetidas veces nuestro planeta.



Los grupos de poder que se desarrollaron materialmente al influjo de colonizadores cósmicos, impusieron la creencia de que esos seres eran dioses, con el propósito de medrar y seguir medrando de la ignorancia de las grandes mayorías.



Todas las invasiones, saqueos de continentes y esclavitud de millones de seres humanos, fueron llevadas adelante y justificadas en el nombre de dioses.



La vergüenza llegó al paroxismo, cuando un pueblo nómada, periférico de grandes imperios, se autodesignó: “Pueblo Escogido de Dios”. Imprimieron libros, entre muchos, el Corán, la Biblia Católica Apostólica y Romana, el Libro del Mormón, la Torá, etc.

Así el pueblo de Israel (Pueblo Hebreo), obtuvo patente de corso, para enseñorearse sobre todo ser viviente en la tierra, en el aire, en el agua y bajo las aguas (Génesis)



El imperio romano hizo copular a Dios, para colgarle un hijo, que ellos mismos habían crucificado. Nacía la corrupta e inmoral Iglesia Católica Apostólica Romana, que ha avalado y cometido los peores genocidios del mundo occidental.



Pronto veremos cual es el poder que tienen esos dioses, para contener la desintegración del átomo y el exterminio.



Es verdad que los chilenos habitamos lejos de los territorios designados como tierra santa, por los mensajeros de dioses ilusorios; pero ya fuimos invadidos por el imperio del mal de EE.UU. y el pueblo de Israel el 11 de septiembre de 1973. Esta situación geopolítica, fue profundizada por los mal llamados gobiernos de la Concertación por la Democracia, impuesta a balazos.



El presidente Sebastián Piñera, con su ministro de defensa Andrés Allamand, autorizó la instalación de 3 bases militares de EE.UU. en territorio nacional.



La presidenta Michelle Bachelet, con su ministro José Antonio Gómez, autorizo el ingreso de 20.000 soldados mercenarios al sur de Chile, en caso de conflicto internacional.



El sionismo judío, ya está instalado al sur de Chile y en la Patagonia Argentina.



Al menos dos bombas atómicas lanzadas por Irán, para quitarle sostén económico al pueblo de Israel, convertirán en cenizas los puertos de nuestro litoral marino.



Hago un llamado a las personas sencillas, simples y honestas a retirarse a la precordillera y establecer una agricultura de sobrevivencia. El que pueda cultivar y producir sus alimentos, sobrevivirá.



La guerra la ganarán los pueblos orientales. EE.UU e Israel, serán destruidos por la guerra y los cataclismos que se avecinan. Se convertirán en emigrantes y renegarán dolorosamente de los muros que han construido, para cerrar el paso a seres humanos, cuyos territorios, ellos mismos saquearon en sus ecosistemas y riquezas básicas.