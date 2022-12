Deportes 21-12-2022

Vía Zoom fue presentado el Técnico Luis Pérez Franco que continuará en la banca albirroja en la Segunda Profesional



- En la oportunidad se entregó también una distinción al ex futbolista Jorge “Pindinga” Muñoz

Es la segunda vez que Luis Pérez Franco se presenta vía zoom como técnico de Deportes Linares. Quizás sea una cábala o coincidencia con lo que aconteció la temporada anterior porque sucedió lo mismo, cuando en el salón de honor de la municipalidad fue nombrado como estratega del equipo albirrojo para dirigir en la Tercera División.

Sin duda que ahora el desafío es mayor, aunque Pérez Franco ha dirigido el equipo en casi 10 fechas, cuando Linares estuvo en la Segunda Profesional, con la diferencia de que él no fue quien conformó el equipo. Por esta razón, no quiere equivocarse en la selección de los jugadores donde se ha contactado con más de 70 elementos, de Primera B, Segunda y Tercera.

NOVEDADES EN EL CUERPO TÉCNICO

En su intervención vía zoom, el técnico linarense que se encuentra de vacaciones en Cancún, dijo: “estoy muy contento de continuar en el proyecto para el 2023, sabemos que es una categoría más exigente, donde estaremos en el profesionalismo y tenemos que redoblar todos nuestros esfuerzos el directorio, los dirigentes, la municipalidad, jugadores y cuerpo técnico para estar a la altura de la Segunda Profesional. Como técnico tengo la responsabilidad que vamos a jugar en otra división, por eso no todos los jugadores que estuvieron esta temporada en Tercera tienen la capacidad técnica, física y táctica para enfrentar este desafío profesional, por eso lo aclaro. Siempre que se sube de categoría no todos van a participar. En lo personal he conversado con 7 jugadores del plantel campeón de Tercera División que continuarán con nosotros en la próxima temporada”.

También fue consultado sobre los cambios en el cuerpo técnico a lo que respondió: “reitero que es una responsabilidad tremenda de estar en Segunda , no queremos pasar bochornos como años anteriores. Yo dirigí 10 encuentros en la segunda profesional y el plantel no estaba bien conformado, entonces la responsabilidad es mía y del cuerpo técnico de hacer una buena presentación , por eso jugadores y cuerpo técnico tenemos que estar a la altura, y para ello elegí a quienes estarán trabajando conmigo el próximo año . Uno de los que continúa es el preparador de arqueros Héctor Letelier , Preparador Físico , uno que estuvo con Nibaldo Rubio y que también estuvo al principio de temporada: Juan Páez , segundo Preparador Físico el linarense Leandro Méndez , en Audio Visión , Diego Pérez, quien es hijo del técnico y en la parte de Ayudante Técnico estamos en conversaciones con dos personas entre ellas Fran Carilao o el técnico de Chimbarongo , uno de ellos será el reemplazante del estratega linarense y técnico nacional Albert Chacón.”

NADIE ES PROFETA EN SU TIERRA

Otro de los momentos que tuvo esta presentación de la continuidad de Luis Pérez Franco , fue el reconocimiento que entregaron el alcalde Mario Meza Vásquez y los concejales Cristian González y Michael Concha al gran ex jugador de Deportes Linares y varios clubes profesionales Jorge “pindinga” Muñoz quien está radicado en Florida , Estados Unidos, y está trabajando con una escuela de fútbol donde también les da la posibilidad a jugadores chilenos, ya que tiene convenios con algunas municipalidades .

Jorge Muñoz, fue un crack de los años 80, aunque el 78 jugó por el Depo: “estoy muy emocionado, aunque siempre me reconocen en Quillota y se olvidan que soy linarense. Mi familia es toda de Linares y llevé el nombre de esta bella ciudad por diferentes partes del continente, por eso les doy las gracias por este homenaje que por primera vez recibo en mi querida y amada ciudad”.



Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo