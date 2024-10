Deportes 30-10-2024

Viajan a Perú: Club Vieja Escuela de Linares participará en torneo internacional de vóleibol



- Recibieron implementación deportiva en el salón de la municipalidad

No ha sido fácil . Desde cuando recibieron la invitación en el mes de marzo no han parado de trabajar para obtener los recursos económicos, por este motivo han golpeado muchas puertas y han sumado importantes auspiciadores .También un apoyo cercano a los 2 millones de pesos para que completaran el saldo que faltaba para Lima . El equipo integrado por 12 jugadores más el staff técnico , inicia su periplo este jueves a las 09:00 de la mañana , hacia el aeropuerto de Santiago , para tomar el avión a las 17:00 horas . Espera llegan a Lima , a las 19:30 horas , donde se hospedarán en un hotel , para iniciar la competencia al día siguiente , desde las 09:00 hasta las 20:00 horas . El día 3 de noviembre se disputarían las semifinales y finales . Además, tendrán un día libre para que las niñas puedan recorrer la ciudad de Lima y realizar un poco de turismo . También coincidió con el torneo Sudamericano sub 21 que se juega en Lima , donde estará la selección chilena en varones .

IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA

En el salón de honor de la municipalidad de Linares , el Club de Vóleibol “Vieja Escuela”, en una ceremonia que se realizó en ese lugar , recibió la implementación deportiva para el equipo de damas sub 17 , que participará en el Torneo Internacional “Copa Fraternidad Latinoamericana” a desarrollarse en Lima -Perú.

Juan Aldana , el presidente del club , dijo que “ estamos súper felices , creo que ya empezamos a plasmar este proyecto que lo comenzamos hace 14 años para que se haga realidad, sobre todo en damas , las que han estado un poco postergadas en el vóleibol a nivel país , y queremos seguir haciendo cosas con el apoyo de todos quienes están con nosotros . El torneo es muy duro con participación de más de 28 equipos , donde se jugarán en promedio tres partidos diarios , por eso hemos estado trabajando en doble jornada , tenemos toda la confianza en lo que estamos realizando y esperamos cumplir con las expectativas”.

En tanto el alcalde Mario Meza Vásquez , agregó que “ esta administración se ha caracterizado por darle un gran impulso como nunca al deporte , ese ha sido nuestro sello . Sin duda que la disciplina que más logros le ha dado a Linares ha sido el vóleibol de la mano de los primos Grimalt . Esta vez estamos dándole un respaldo a quienes formaron este club , jugadores de la década de los 80 y 90 que nos brindaron muchos éxitos y en esta ocasión viajan con esta delegación de jóvenes al torneo que se realizará en Lima , Perú, donde representarán a Linares y a nuestro país” .

Catalina Ríos , una de las jugadoras del Club Vieja Escuela, dijo que “ hemos planeado este viaje hace muchos meses , con varios entrenamientos, con la finalidad de llegar lo más arriba posible . Estamos muy ansiosas porque será la primera vez que saldremos del país y vamos a ir con todo”.

Finalmente, el técnico Omar Rojas, señaló: “ desde marzo que nos llegó la invitación, comenzamos a planificar . Tuvimos algunos inconvenientes con los gimnasios , pero agradecer a Víctor Campos Salas que nos dio las facilidades para trabajar en doble jornada los días sábado , cuando no había competencias . Vamos con 12 chicas en la categoría sub 17 , y esperamos realizar una excelente presentación . Hemos recibido la implementación deportiva que le dará un plus importante a nuestra delegación” .



Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo