jueves 14 de agosto del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
  • Agricultura
  • Crónica
  • Cultura
  • Deportes
  • Editorial
  • Nacional
  • Opinión
  • Policial
  • Política
  • Social
  • Ediciones Anteriores
  • Quienes Somos
    • Hoy
    Editorial 14-08-2025
    Viajes con licencias médicas
    Publicidad 12
    La ministra de Defensa, Adriana Delpiano, asistió a la comisión investigadora sobre la fiscalización de licencias médicas en el sector público. En la oportunidad, la secretaria de Estado afirmó que a fines del mes de agosto debe estar concluida la investigación al interior de las FFAA.

    Delpiano expuso las medidas que adoptó la cartera luego del informe de la Contraloría, que involucró a funcionarios y funcionarias de las Fuerzas Armadas que, entre 2023 y 2024, habrían viajado al extranjero mientras se encontraban con licencia médica.

    En estos casos, dentro de las 72 horas siguientes a la recepción de la nómina de funcionarios, se instruyeron los procesos disciplinarios cuya etapa de investigación debe estar concluida al finalizar el mes de agosto.

    Asimismo, aseguró que existe una diferencia entre las cifras iniciales que se dieron y las que finalmente se tienen. Esto porque el informe de Contraloría, entre el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea detectó 720 casos. Pero, incluye a funcionarios en servicio activo y en retiro. En ese plano, la ministra Delpiano aclaró que los procesos disciplinarios afectan únicamente a los funcionarios activos.

    En ese sentido, precisó que el universo de investigaciones iniciadas es de 602 personas y que los casos se concentran en la región Metropolitana, Arica y Punta Arenas.


    Freddy Mora | Imprimir | 53

    Otras noticias

    Información pública para niños
    Información pública para niños
    Cuarteles de Bomberos
    Cuarteles de Bomberos
    Congreso Futuro
    Congreso Futuro
    Violencia contra las mujeres
    Violencia contra las mujeres
    Transporte ilegal de pasajeros
    Transporte ilegal de pasajeros
    Diario El Heraldo
    Yumbel 658 Linares Región del Maule
    diarioheraldo.linares@gmail.com - publicidad.elheraldo@gmail.com
    732210069 - 732214656
    Quienes Somos | Ediciones Anteriores | Link de Interés | Contacto
    Quienes SomosEdiciones AnterioresLink de InterésContacto
    Quedan todos los derechos reservados Diario El Heraldo © 2025 |
    Desarrolla Diario El Heraldo | Optimizado y disponible para