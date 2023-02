Agricultura 25-02-2023

VIÑATEROS DEL ITATA DAN PRIMEROS PASOS PARA DEJAR ATRÁS LOS INCENDIOS QUE AFECTARON SUS CULTIVOS



• Algunos vieron cómo se quemaron sus casas y el trabajo de toda una vida, pero prometen que, pese a los difíciles momentos, se levantarán y seguirán produciendo el que para ellos es el mejor vino del país.



• Este fin de semana continuará en la capital la venta de sus productos, actividad que servirá como punto de inicio para el trabajo que se viene. Además, la empresa ARAUCO trabaja con ellos en diversas líneas de acción para que vuelvan a producir.



Los incendios que han afectado a diversas regiones de nuestro país durante las últimas semanas han dejado a cientos de damnificados, que no sólo han perdido sus casas y sus bienes, sino que también sus fuentes de trabajo. En este último grupo se encuentran muchos viñateros del Valle del Itata, quienes tuvieron que ver impotentes cómo sus plantaciones se convirtieron en ceniza en cuestión de minutos.



Es la situación de Miguel Ángel Molina, viticultor de la Viña Tres C, ubicada en el sector de Leonera de Guarilihue, quien cuenta sobre el complejo panorama: “el 2 de febrero llegó el incendio que nos quemó completamente las cinco hectáreas donde teníamos cerca de 20 mil plantas de viña, sin que pudiéramos hacer algo para evitarlo. Será complicado volver a producir, porque este trabajo es anual y tendremos que esperar por lo menos 2 o 3 años para recién tener fruta”.



Para Omar Fuentealba, quien perdió sus cultivos en el sector de Magdalena Alto, “todo esto genera mucha impotencia por la voracidad del incendio y cómo consume todo tu trabajo. Eso genera desesperanza, porque van a pasar varios años antes de que podamos volver a producir algo”.



CEPAS PATRIMONIALES

En esta zona se encuentran las parras más antiguas de Chile, con cepas que datan del siglo XVI, como las uvas País, Cinsault y Moscatel de Alejandría, las que tienen una gran importancia por su volumen de producción. “Ahora habrá que ver de qué manera se recuperará. Hemos trabajado mucho por revalorizar las cepas ancestrales, para que tengan un espacio y esto es un duro golpe”, asegura Fuentealba, quien entre toda la tragedia se muestra agradecido, porque a diferencia de otros productores, no sufrió la pérdida de su hogar.



Pero más allá de todos estos duros momentos vividos, hay algo que no está en duda: todos tienen claro que desde ya empezarán a trabajar para salir adelante nuevamente. “Esto no es sólo un negocio que uno lo hace para ganar plata, esto es algo que hemos hecho toda la vida y estoy seguro de que vamos a salir adelante con más fuerza”, aseguró Jorge Cotal, de la viña del mismo nombre en el sector de Leonera.



Por su parte, Miguel Ángel Molina es claro al señalar que “sabemos que es un trabajo de largo aliento, que no será fácil, pero en ningún caso nos vamos a detener por un incendio. La historia vitivinícola que tenemos acá es muy rica, con parras que tienen 80 o 100 años, y como son generosas sabemos que van a volver a darnos el fruto para salir adelante. También es importante que la gente nos siga prefiriendo y en ese sentido, actividades como la que habrá en Santiago (ver más abajo) nos ayudarán a seguir en el mercado”.



En esa misma línea, Omar Fuentealba agrega que “si bien va a ser un año difícil para nosotros, las personas deben estar tranquilas porque no tengo dudas de que vamos a lograr salir adelante y podrán seguir disfrutando de nuestros vinos, que son los mejores de Chile”.



PRÓXIMOS PASOS

Considerando que muchos perdieron todo lo que tenían, el trabajo para volver a producir partirá desde cero. En esa línea, la empresa ARAUCO tomó contacto con los productores del Valle del Itata para apoyarlos, conocer sus necesidades y ver algunas líneas de acción.



Es así como la empresa entregará insumos para embotellar y dispondrá de una innovadora línea de embotellado móvil, cuyo fin es que los pequeños viñateros puedan producir con rapidez sus vinos a partir del stock que tienen en este momento y puedan generar ventas rápidamente.



También se adquirirán cajas y botellas para que en el corto plazo los productores puedan contar con estos elementos, algo escasos por estos días, lo que también evitará que deban trasladarse hasta Santiago para adquirirlos.



Asimismo, la empresa dispuso de un laboratorio enológico gratuito, el cual está abierto y a disposición de los viñateros en la Viña Cucha Cucha, de propiedad de ARAUCO.



VENTA SOLIDARIA

El pasado fin de semana, en Santiago, comenzó con mucho éxito una venta solidaria que permitirá visibilizar aún más los productos del Valle del Itata y, de paso, que los pequeños viñateros dispongan de recursos para enfrentar este momento.



Se trata de una iniciativa fruto de una alianza entre ARAUCO y Mall Plaza consistente en instalar puntos de venta en diversos recintos para que más personas puedan adquirir estos productos. El punto de partida fue el Mall Plaza Egaña, mientras que desde este viernes y hasta el domingo 26 la actividad se trasladará al Mall Plaza Vespucio, para luego volver al Plaza Egaña (3, 4 y 5 de marzo).



Para quienes deseen disfrutar de un buen vino patrimonial y apoyar a los viñateros, también está la opción en el Casino Marina del Sol en Concepción y en la tienda Alma del Itata, ubicada en Ñipas, en cuyo sitio web almadelitata.cl también es posible comprar productos de la zona.



Para todos, la invitación de Miguel Ángel Molina es clara. “Consuman vinos del Valle del Itata, vean que son sin intervención y de parra antigua, lo que los convierte en vinos distintos, únicos en el mundo”.