Vibraciones del tiempo y el amor
Carlos Cabezas Gálvez.
Escritor, poeta y ensayista chileno
El pez arcoíris nadaba
de un lado a otro,
era feliz en el agua.
Saltó y se encontró
que no había agua.
¡Sálvame por favor!
gritó una pececita dorada.
Ambos se encontraron
entre los pétalos de una flor,
ella con alas de acuarela
en sus espaldas,
él la miraba y la adoraba
como el más hermoso
ser de la tierra.
Volaron juntos sobre el aire y tierra
cuando observando el mar
se vieron felices nadando
en sus profundidades
cruzando nuevos misterios
y sus profundidades.
Él sentado en la puerta de su casa,
por calurosas calles la vio venir
con sus cabellos blancos.
Afirmado en su bastón
salió a su encuentro
con un beso.
Se sintió niño
le gustó como ella saltaba
la cuerda con sus amigas,
mientras él corría tras una pelota.
Ambos no saben si se aman,
si se amaron o se amarán
en qué épocas cuando
en aquellos entonces
los envolvió el amor.
Tal vez hoy vivan en una rosa
que adornó su alcoba
que perfuma sus sueños
marchitos hacia los misterios.
El amor se presenta y traspasa
siglos, décadas… en segundos,
no se queda detenido en las hojas
de un libro romántico
se escapa y busca almas enamoradas
las de entonces
que buscan sus destinos.
¡Volverán a ser peces, niños, mariposas,
seres humanos, sin destinos lineales
que crucen los ciclos y saltos cuánticos,
hacia la perfección de la evolución
la espiritualidad, la supra conciencia,
donde el amor universal, en sus portales
siempre ha estado, está y estará
… presente.
