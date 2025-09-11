Opinión 11-09-2025

Vibraciones del tiempo y el amor



Carlos Cabezas Gálvez.

Escritor, poeta y ensayista chileno



El pez arcoíris nadaba

de un lado a otro,

era feliz en el agua.

Saltó y se encontró

que no había agua.

¡Sálvame por favor!

gritó una pececita dorada.

Ambos se encontraron

entre los pétalos de una flor,

ella con alas de acuarela

en sus espaldas,

él la miraba y la adoraba

como el más hermoso

ser de la tierra.

Volaron juntos sobre el aire y tierra

cuando observando el mar

se vieron felices nadando

en sus profundidades

cruzando nuevos misterios

y sus profundidades.

Él sentado en la puerta de su casa,

por calurosas calles la vio venir

con sus cabellos blancos.

Afirmado en su bastón

salió a su encuentro

con un beso.

Se sintió niño

le gustó como ella saltaba

la cuerda con sus amigas,

mientras él corría tras una pelota.

Ambos no saben si se aman,

si se amaron o se amarán

en qué épocas cuando

en aquellos entonces

los envolvió el amor.

Tal vez hoy vivan en una rosa

que adornó su alcoba

que perfuma sus sueños

marchitos hacia los misterios.

El amor se presenta y traspasa

siglos, décadas… en segundos,

no se queda detenido en las hojas

de un libro romántico

se escapa y busca almas enamoradas

las de entonces

que buscan sus destinos.

¡Volverán a ser peces, niños, mariposas,

seres humanos, sin destinos lineales

que crucen los ciclos y saltos cuánticos,

hacia la perfección de la evolución

la espiritualidad, la supra conciencia,

donde el amor universal, en sus portales

siempre ha estado, está y estará

… presente.

