jueves 11 de septiembre del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
    • Hoy
    Opinión 11-09-2025
    Vibraciones del tiempo y el amor
    Carlos Cabezas Gálvez.
    Escritor, poeta y ensayista chileno

    El pez arcoíris nadaba
    de un lado a otro,
    era feliz en el agua.
    Saltó y se encontró
    que no había agua.
    ¡Sálvame por favor!
    gritó una pececita dorada.
    Ambos se encontraron
    entre los pétalos de una flor,
    ella con alas de acuarela
    en sus espaldas,
    él la miraba y la adoraba
    como el más hermoso
    ser de la tierra.
    Volaron juntos sobre el aire y tierra
    cuando observando el mar
    se vieron felices nadando
    en sus profundidades
    cruzando nuevos misterios
    y sus profundidades.
    Él sentado en la puerta de su casa,
    por calurosas calles la vio venir
    con sus cabellos blancos.
    Afirmado en su bastón
    salió a su encuentro
    con un beso.
    Se sintió niño
    le gustó como ella saltaba
    la cuerda con sus amigas,
    mientras él corría tras una pelota.
    Ambos no saben si se aman,
    si se amaron o se amarán
    en qué épocas cuando
    en aquellos entonces
    los envolvió el amor.
    Tal vez hoy vivan en una rosa
    que adornó su alcoba
    que perfuma sus sueños
    marchitos hacia los misterios.
    El amor se presenta y traspasa
    siglos, décadas… en segundos,
    no se queda detenido en las hojas
    de un libro romántico
    se escapa y busca almas enamoradas
    las de entonces
    que buscan sus destinos.
    ¡Volverán a ser peces, niños, mariposas,
    seres humanos, sin destinos lineales
    que crucen los ciclos y saltos cuánticos,
    hacia la perfección de la evolución
    la espiritualidad, la supra conciencia,
    donde el amor universal, en sus portales
    siempre ha estado, está y estará
    … presente.
    Carlos Cabezas Gálvez.

    La inclusión y el respeto a la neurodiversidad
    De la estupidez a la Locura: Bots, Trolls y Fake News… Educación de Calidad ¡Por Favor!
    Primavera: temporada de alergias
    Septiembre, mes de la Patria La chicha con harina
    ¿Podrá Chile decir adiós al efectivo antes de 2030?
