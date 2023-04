Social 06-04-2023

Vicario Silvio Jara fue homenajeado en reconocimiento a su labor en la defensa de los derechos humanos

En el marco de los 50 años del golpe de Estado, y tal como lo indicó la Delegada Presidencial de Linares, Priscila González, “el Gobierno ha comenzado a reconocer a las personas y grupos que han realizado un trabajo por los derechos humanos y la memoria, como grupos barriales, organizaciones feministas, iglesias y organizaciones basadas en la fe”.



“Es por ello que reconocemos, en el caso de Linares, al sacerdote Silvio Jara Ramírez,

Vicario General del Obispado de Linares; y al hermano Guido Gossens, por su contribución a la defensa de los derechos humanos durante la dictadura militar”, indicó.



Durante la actividad realizada en la Plaza de Armas, frente al Memorial que recuerda a los detenidos desaparecidos, el padre Silvio Jara agradeció el homenaje señalando que “más que estar yo aquí recibiendo el homenaje, debería estar el abogado Orlando Bastías, porque él, con su esposa Gilda Villagrán, fueron los que en primer lugar pusieron la cara como profesionales jóvenes recién egresados, defendieron a quienes estaban detenidos tanto en la Escuela de Artillería como en la cárcel de Linares. La memoria no puede olvidar lo que hizo Orlando Bastías. Y si el Obispo Carlos Camus alzó su voz en deseos momentos difíciles, y yo le colaboré, consideramos que era nuestro deber en la defensa de las personas”.



“En aquellos años en Linares, antes que se creara la Vicaría de la Solidaridad en Santiago, ya habíamos implementado acá una serie de servicios para promover las mejores condiciones para todas las personas sin distinción de credos religiosos ni de colores políticos”, afirmó.

A la actividad no asistió Guido Gossens, que también estaba considerado en el homenaje.



OPINIONES



El Obispo Tomislav Koljatic manifestó que “es un homenaje muy merecido para el padre Silvio por su trabajo en ese momento tan duro para Chile y que ha dejado heridas que todavía no podemos cerrar. El sentir de la Iglesia es que estos dolores no queden como una herida pasada, sino que nos ayuden a reencontrarnos como un pueblo de hermanos”.



En tanto, el escritor Gabriel Rodríguez opinó: “es relevante que se reconozca el trabajo que después de 1973 se hizo por muchas personas que sufrieron en la provincia de Linares, lugar que además tiene un enclave que todavía es un problema para la memoria de este país y que es Colonia Dignidad. Se cumplen 50 años de algo que nunca debió suceder, porque nunca Chile debió perder su tradicional democracia”.