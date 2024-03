Editorial 08-03-2024

Vida saludable en colegios

En el marco del Día Mundial de la Obesidad, el presidente de la Comisión de Salud, Juan Luis Castro González convocó a autoridades de gobierno y sociedades médicas para discutir sobre esta problemática que, según datos de estudios recientes, la enfrentan una de cada 8 personas en el mundo y Chile no escapa de esta realidad.







Según un estudio publicado por la revista The Lancet, desde 1990, la obesidad se ha duplicado con creces entre los adultos y se ha multiplicado por cuatro entre los niños y adolescentes (considerando como tales a los que tienen entre 5 y 19 años).







Es por ello que, el senador Castro explicó que en el Senado actualmente hay dos proyectos en tramitación. Uno de ellos busca estimular la actividad física y el deporte en los establecimientos educacionales y, el segundo, tiene la intención de obligar a los establecimientos de expendio de comidas y bebidas a ofrecer agua potable gratuita a sus clientes.







En esa línea anunció que, en los próximos días, ingresará otro proyecto con el fin de proteger la salud de los niños en edad escolar contribuyendo en la prevención de la obesidad infantil. Se ha considerado seguir las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de modo de mejorar el ambiente alimentario al que se exponen los escolares. Esto busca reforzar la disminución de la exposición de los escolares a los alimentos con elevado contenido de calorías, azúcares, sodio y grasas. Esperamos contar con el patrocinio del Gobierno.







Indicó que, en Chile, la Ley N°20.606 restringe la venta y publicidad de alimentos “Alto en”, pero solamente al interior de los establecimientos escolares y no en el entorno escolar integralmente, por lo que la propuesta apunta a extrapolar esta restricción a locales o puestos móviles o ambulantes que estén a 100 metros alrededor de los colegios, así como la publicidad de estos alimentos.







“Lo que buscamos aquí es crear una cultura que no quede embotellada solo dentro del colegio o del establecimiento, sino que se amplíe todo lo posible y ojalá esos brazos lleguen hasta la familia, los amigos, la comunidad”, apuntó.







En su intervención, la Subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli aseguró que, desde el Gobierno, comparten la preocupación de detener y desacelerar la tendencia al alza de la obesidad en niños y población mayor de 15 años, ya que el escenario ha sido desfavorable para Chile. Sólo un 25 % de la población en el país tiene un peso saludable.