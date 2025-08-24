Hoy
domingo 24 de agosto del 2025
Policial 24-08-2025
Villa Alegre: Carabineros detuvo a un sujeto por orden vigente
En base a una orden de detención emitida desde el Juzgado de Garantía de San Javier, Carabineros de la Subcomisaría de Villa Alegre en cooperación de una patrulla del GOPE Maule, detuvieron el reciente viernes a un sujeto de iniciales F.A.V.R., de 53 años.
Se incautaron vestimentas y un teléfono celular, lo que permitió vincular a dicho sujeto, con al menos 2 robos en lugar no habitado, que afectaron al establecimiento educacional Hernán Lobos Arias.
El individuo fue puesto a disposición de la justicia.
Se incautaron vestimentas y un teléfono celular, lo que permitió vincular a dicho sujeto, con al menos 2 robos en lugar no habitado, que afectaron al establecimiento educacional Hernán Lobos Arias.
El individuo fue puesto a disposición de la justicia.
Freddy Mora | Imprimir | 60
Otras noticias
PDI Maule detuvo a dos imputados en control carretero por Ruta Internacional…
Carabineros y el INDH fortalecen lazos en Consultivo de Generales 2025
SEC instruye a CGE suspender facturación a clientes afectados por problemas…
San Javier: Carabineros incautó alcohol y cigarrillos por venta clandestina
Linares: accidentes de tránsito aumentaron por condiciones del tiempo