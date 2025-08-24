domingo 24 de agosto del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
  • Agricultura
  • Crónica
  • Cultura
  • Deportes
  • Editorial
  • Nacional
  • Opinión
  • Policial
  • Política
  • Social
  • Ediciones Anteriores
  • Quienes Somos
    • Hoy
    Policial 24-08-2025
    Villa Alegre: Carabineros detuvo a un sujeto por orden vigente
    Publicidad 12
    En base a una orden de detención emitida desde el Juzgado de Garantía de San Javier, Carabineros de la Subcomisaría de Villa Alegre en cooperación de una patrulla del GOPE Maule, detuvieron el reciente viernes a un sujeto de iniciales F.A.V.R., de 53 años.
    Se incautaron vestimentas y un teléfono celular, lo que permitió vincular a dicho sujeto, con al menos 2 robos en lugar no habitado, que afectaron al establecimiento educacional Hernán Lobos Arias.
    El individuo fue puesto a disposición de la justicia.
    Freddy Mora | Imprimir | 60

    Otras noticias

    PDI Maule detuvo a dos imputados en control carretero por Ruta Internacional CH-115
    PDI Maule detuvo a dos imputados en control carretero por Ruta Internacional…
    Carabineros y el INDH fortalecen lazos en Consultivo de Generales 2025
    Carabineros y el INDH fortalecen lazos en Consultivo de Generales 2025
    SEC instruye a CGE suspender facturación a clientes afectados por problemas en la toma de lectura de medidores en O’Higgins y Maule
    SEC instruye a CGE suspender facturación a clientes afectados por problemas…
    San Javier: Carabineros incautó alcohol y cigarrillos por venta clandestina
    San Javier: Carabineros incautó alcohol y cigarrillos por venta clandestina
    Linares: accidentes de tránsito aumentaron por condiciones del tiempo
    Linares: accidentes de tránsito aumentaron por condiciones del tiempo
    Diario El Heraldo
    Yumbel 658 Linares Región del Maule
    diarioheraldo.linares@gmail.com - publicidad.elheraldo@gmail.com
    732210069 - 732214656
    Quienes Somos | Ediciones Anteriores | Link de Interés | Contacto
    Quienes SomosEdiciones AnterioresLink de InterésContacto
    Quedan todos los derechos reservados Diario El Heraldo © 2025 |
    Desarrolla Diario El Heraldo | Optimizado y disponible para