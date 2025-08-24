Policial 24-08-2025

Villa Alegre: Carabineros detuvo a un sujeto por orden vigente

En base a una orden de detención emitida desde el Juzgado de Garantía de San Javier, Carabineros de la Subcomisaría de Villa Alegre en cooperación de una patrulla del GOPE Maule, detuvieron el reciente viernes a un sujeto de iniciales F.A.V.R., de 53 años.

Se incautaron vestimentas y un teléfono celular, lo que permitió vincular a dicho sujeto, con al menos 2 robos en lugar no habitado, que afectaron al establecimiento educacional Hernán Lobos Arias.

El individuo fue puesto a disposición de la justicia.

