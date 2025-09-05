Policial 05-09-2025

Villa Alegre: Carabineros detuvo a un sujeto por robo de cable eléctrico en línea férrea

Carabineros de Villa Alegre, en la noche del miércoles, tras ser alertados por un incidente ocurrido en la línea férrea en el kilómetro 282, se entrevistaron con un maquinista del tren de la empresa EFE que se desplazaba por el lugar desde Santiago con destino final Chillán, con 41 pasajeros en su interior.



El conductor detuvo su marcha al advertir que habría cableado eléctrico en la vía, por lo que por protocolos EFE se suspendió el tráfico ferroviario. Se verificó la sustracción de 516 mts de catenarias (cable eléctrico). Debido a la sucedido Carabineros de Curicó detuvo a un individuo de iniciales J.M.L.S, de 45 años.



Por su parte, el Fiscal de turno instruyó peritajes por parte de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la 5ª. Comisaría de San Javier y pasó a control de detención en el Juzgado de Garantía San Javier, durante las horas de ayer, para continuar con las respectivas investigaciones de lo sucedido y determinar su posible participación en otros hechos similares.

