Hoy
viernes 05 de septiembre del 2025
Policial 05-09-2025
Villa Alegre: Carabineros detuvo a un sujeto por robo de cable eléctrico en línea férrea
Carabineros de Villa Alegre, en la noche del miércoles, tras ser alertados por un incidente ocurrido en la línea férrea en el kilómetro 282, se entrevistaron con un maquinista del tren de la empresa EFE que se desplazaba por el lugar desde Santiago con destino final Chillán, con 41 pasajeros en su interior.
El conductor detuvo su marcha al advertir que habría cableado eléctrico en la vía, por lo que por protocolos EFE se suspendió el tráfico ferroviario. Se verificó la sustracción de 516 mts de catenarias (cable eléctrico). Debido a la sucedido Carabineros de Curicó detuvo a un individuo de iniciales J.M.L.S, de 45 años.
Por su parte, el Fiscal de turno instruyó peritajes por parte de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la 5ª. Comisaría de San Javier y pasó a control de detención en el Juzgado de Garantía San Javier, durante las horas de ayer, para continuar con las respectivas investigaciones de lo sucedido y determinar su posible participación en otros hechos similares.
El conductor detuvo su marcha al advertir que habría cableado eléctrico en la vía, por lo que por protocolos EFE se suspendió el tráfico ferroviario. Se verificó la sustracción de 516 mts de catenarias (cable eléctrico). Debido a la sucedido Carabineros de Curicó detuvo a un individuo de iniciales J.M.L.S, de 45 años.
Por su parte, el Fiscal de turno instruyó peritajes por parte de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la 5ª. Comisaría de San Javier y pasó a control de detención en el Juzgado de Garantía San Javier, durante las horas de ayer, para continuar con las respectivas investigaciones de lo sucedido y determinar su posible participación en otros hechos similares.
Freddy Mora | Imprimir | 112
Otras noticias
Prisión preventiva para femicida que atacó a su ex pareja en su lugar…
Linares: Carabineros detuvo a menor de edad por venta de droga
Linares: a fines de septiembre se define próxima etapa en caso de homicidio…
SENAPRED Maule concretó en San Clemente y Molina simulacro por erupción…
Región: Directora Nacional de SENDA encabezó jornada para analizar implementación…