Villa Alegre: Continúa despliegue para atender agricultores No INDAP con sacos de alimentos para ganado y aves

Continuando con el despliegue en terreno para atender a los agricultores y agricultoras que no son usuarios de INDAP, la Seremi de Agricultura, Ana Muñoz, la Delegada Provincial de Linares, Priscila González y el alcalde de Villa Alegre, Pablo Fuentes, llegaron hasta el estadio comunal para distribuir 1.421 sacos de cubos de alfalfa y 77 sacos de grano chancado destinado a ganado bovino, ovino, caprino y aves de corral.

Se trata de una de las medidas del pan de ayudas tempranas del gobierno post temporales de fines de junio. En este caso, responde a las necesidades de 156 productores que no son usuarios de INDAP y que -al igual que los usuarios de esa institución- reciben este apoyo ya que fueron catastrados por el municipio en coordinación con la Seremi de Agricultura.

“La naturaleza no hace diferencias entre a quien afecta y a quien no, por lo tanto, nosotros tampoco como gobierno debemos hacer diferencias cuando entregamos esta ayuda. No queremos que los maulinos y maulinos sientan que hay agricultores de primera clase y segunda clase. Por eso con la ayuda del municipio como Seremi estamos realizando esta entrega que asciende a más de 17 millones de pesos y permite suplementar la alimentación de ganado bovino, ovino, caprino y aves de corral de 156 agricultores de la comuna”, señaló la Seremi Ana Muñoz.

La delegada presidencial provincial de Linares, Priscila González, informó a los productores que el plan de ayudas tempranas y rehabilitación incluye medidas en cuatro dimensiones que buscan dar un apoyo integral a los afectados