Opinión 11-05-2024

Villa de Linares, en su 230° aniversario (1794 -23 de mayo- 2024)



(Manuel Quevedo Méndez)



-La Escuela de Artillería-



En la historia de “Las calles de Linares” (noviembre de 1950), quedó registrado que este recinto está ubicado calle Nacimiento (hoy, Avenida presidente Carlos Ibáñez del Campo), desde calle Manuel Rodríguez a calle Brasil, en el lado norte; cuyas principales construcciones están entre calle Lautaro y la línea férrea; desde calle Lautaro a Manuel Rodríguez se levanta la Población Militar, formada en 1940. La acera en todo lo que comprende el recinto militar está formada de pastelones de concreto.

La importancia de calle Nacimiento data, desde 1912, año en que se inició la construcción del Cuartel Militar, base de la actual Escuela de Artillería; que existe desde 1925. En razón de la ampliación de los servicios del Ejército, la antigua calle Caupolicán -que se extendía desde Chacabuco a Manuel Rodríguez; paralela a Nacimiento, dio paso a la construcción (lado norte de la antigua calle) del Estadio Militar (junio 1935) y (al lado sur), frente a Nacimiento, la Población Militar (1940).

El Estadio Militar (1935) fue un hermoso campo de equitación, para concursos hípicos, y dar a conocer la destreza de los jinetes y la sagacidad del caballo chileno. La Población Militar se inició en 1940; formada de seis pabellones con cuatro casas cada uno. Cuatro de estas casas dan a calle Manuel Rodríguez y las demás se encuentran distribuidas en tres calles cortas, que nacen de calle Nacimiento.

El enorme movimiento que adquirió el tránsito de vehículos, al instalarse la Escuela de Artillería, determinó la construcción (1930) del paso bajo nivel en la cruzada del ferrocarril. “Paso que queda infranqueable cada vez que llueve en exceso, porque las aguas no tienen por donde escurrirse y suben tanto que no permiten la pasada de ningún carruaje motorizado”. (“Las calles de Linares”, 3er párrafo, página 250).

Dos agrónomos chilenos, Federico Gerdtzen y Daniel Zelada, perfeccionaron la obra de arborización de la avenida, iniciada por los franceses Juan Chaneau y Enrique Chretinneau, siguiendo instrucciones de Federico Albert, arboricultor contratado en Francia.

Frente a calle Yumbel, 50 metros al norte de Nacimiento, en medio de los árboles que constituían la Quinta Agrícola, se efectuó -1º de enero de 1912- la colocación de la primera piedra del Cuartel Militar. Ceremonia que presidió el Intendente Juan Benítez, los diputados Luis Pereira Iñiguez y Francisco Antonio Encina; el alcalde Nicolás Vilugrón.

Representantes de Bomberos, del Liceo y establecimientos de primaria, huasos de Yerbas Buenas en sus mejores caballos, y gran cantidad de ciudadanos, participan de la ceremonia. Delante de las tribunas, de norte a sur y mirando hacia el oriente, se ubicaron las tropas del Ejército, sociedades obreras y el público.

A las 17:10 hrs. se inició la ceremonia, con el discurso del alcalde Nicolás Vilugrón; en seguida hicieron uso de la palabra Luis Pereira Iñiguez, Samuel Benavente, Francisco A. Encina, Miguel Cruz Quintanilla y Luis M. Uribe. Acto seguido, Luis M. Valenzuela leyó el acta de colocación de la primera piedra. El Intendente, Juan Benítez, pronunció un brindis conciso y elocuente. Luego, se ofreció a las autoridades y personalidades una copa de champaña, y al pueblo una abundante copa de cerveza Rosenkranz (elaborada por Guillermo Rosenkranz, en su cervecería local).

Varios años transcurrieron, para que el cuartel militar fuese realidad. En 1916 no existía sino un pequeño cuerpo del edificio, donde se instaló el Grupo General Aldunate, trasladado desde Retiro. Luego fue elevado a la categoría de Regimiento. Propulsor incansable de gran obra, fue Luis Pereira Iñiguez.

La Escuela de Artillería, fundada por decreto Nº 1231 de 27 de mayo de 1921; instalada en Linares el 25 de junio de 1925, ocupó el lugar del Grupo General Aldunate, más los terrenos que servían al Vivero Fiscal y el predio entre la línea férrea y calles Nacimiento, Manuel Rodríguez y Lautaro. (Bibliografía: “Las calles de Linares” y “Revista LINARES”. Imagen Santa Bárbara, por Pedro Olmos)