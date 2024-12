Nacional 21-12-2024

Viña 2025 cierra su parrilla: Confirman a Incubus y The Cult como los números anglo

Este viernes, la organización de Viña 2025 confirmó a Incubus y The Cult como los números anglo de su próxima versión.

Durante la emisión del matinal "Mucho Gusto", la alcaldesa Macarena Ripamonti fue la encargada de informar que las bandas de rock subirán a la Quinta Vergara el próximo 27 de febrero.

Así, Incubus, agrupación que tiene dos shows confirmados en el Movistar Arena para abril del 2025, abrirá los fuegos en la quinta noche del certamen.

Por su parte, The Cult, cuya última visita a Chile fue en 2017, cerrará el penúltimo día del evento.

Los grupos serán acompañados por el comediante Juan Pablo López, quien hasta ahora era el único confirmado.

¿Cuándo salen las entradas?

Las entradas para la penúltima jornada de Viña 2025 -que tendrá a Incubus y The Cult- se podrán adquirir en preventa desde las 12:30 horas de este 26 de diciembre en Puntoticket. La venta general partirá a las 13:00 horas del 27 de diciembre.