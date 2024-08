Nacional 09-08-2024

Viña 2025: Surgen dudas sobre elección de Karen Doggenweiller como animadora por rol político de su marido ME-O

El nombre de Karen Doggenweiler ha sonado con fuerza como la posible animadora del Festival de Viña del Mar 2025. De hecho, sería la carta segura para conducir el certamen y solo faltaría la confirmación oficial de Mega, canal que se adjudicó la licitación y donde es uno de los rostros principales. Sin embargo, han surgido algunas dudas respecto a su elección como presentadora del evento viñamarino por el rol y el momento político en el que se encuentra su marido, el ex candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami. En el último episodio del nuevo programa "¡Hay que decirlo!" de Canal 13, se cuestionó la designación de la conductora del matinal de Mega "Mucho Gusto" porque la situación de su esposo perjudicaría la imagen de la periodista. "Por las bases de la licitación del Festival de Viña, el anuncio de los animadores se debería hacer la próxima semana. Pero, importantes fuentes al interior de Mega señalan que eso no va a suceder", dijo Cecilia Gutiérrez, periodista especializada en espectáculos, quien además señaló que el anuncio se retrasaría.

"Obedece más a cuidarla de este momento que a sacarla de la animación del Festival de Viña", agregó. Y es que ME-O participó como veedor en las cuestionadas elecciones de Venezuela representando al Grupo de Puebla, referente progresista que fundó junto al ex presidente de Argentina Alberto Fernández, de quien "es muy amigo" y que desde ayer está en el ojo del huracán tras ser denunciado por su pareja por violencia de género.