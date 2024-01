Crónica 28-01-2024

Viña Saavedra: marcando una diferencia en el enoturismo del Maule Sur

En una región donde hay tanto vino corriendo por sus venas, llama la atención que no haya aún una masiva presencia de actividades de enoturismo de real calidad, como si ocurre en otros valles y regiones de Chile. Sin ir más lejos, hace muy poco yo les contaba sobre la ausencia de viñas de la Región del Maule entre las muchas viñas chilenas que fueron destacadas en el famoso World’s Best Vineyards, la copa del mundo de las viñas.

En ese sentido, tuve la oportunidad de conversar con Felipe Villalobos Gerente General de Viña Saavedra, localizada aquí en Melozal, muy próxima de Linares, con quien abordé temas relacionados con el enoturismo y el cómo ellos han logrado posicionarse y han sido galardonados recientemente por Enoturismo Chile como la mejor viña en cuanto a enoturismo en la Región del Maule.

Felipe quisiera que nos cuentes sobre qué es Viña Saavedra, si se trata de una viña patrimonial y si la familia Saavedra aún está en la propiedad, en fin, háblanos de esta viña.

- Viña Saavedra efectivamente es una viña patrimonial, tanto por su historia cuanto por el cuidado que se le da al patrimonio. Viña Saavedra remonta sus orígenes al año 1878, es decir, ya cumplió 146 años y la quinta generación de la familia Saavedra mantiene con orgullo la propiedad de una de las más antiguas viñas de Melozal a orillas del río Loncomilla

En el contexto del enoturismo regional y particularmente del Maule Sur, Viña Saavedra destaca con una oferta permanente de tours. Cuéntanos un poco ¿cómo nace esta idea de hacer enoturismo y cómo se encuadra este dentro del contexto general de los negocios de la empresa?

- Toda empresa requiere planes de modernización en sus estructuras de negocios y en ese sentido el comenzar a desarrollar actividades de enoturismo obedeció a parte del plan comercial que permitiera extender y ampliar el marco territorial de la viña llegando a otro público, tanto nacional como internacional. Somos además muy favorecidos tanto por el patrimonio histórico de la viña, con maquinarias que hoy exponemos como verdaderas reliquias, cuanto por el entorno natural del valle, contando con miradores espectaculares al Río Loncomilla e inclusive con una antigua mina de oro, plata y cobre que dataría de la Colonia.

Existen diferentes tipos de tours enológicos, cuéntanos ¿cuáles son las alternativas de tours abiertos al público?

- En Viña Saavedra contamos con dos tipos de tours que varían de acuerdo al medio de traslado por la viña. Por un lado tenemos el tour de cabalgata donde los visitantes se trasladan en finos caballos chilenos, con normas de seguridad como el uso de casco y acompañados de experimentados guías ecuestres, y también tenemos el tour clásico donde los visitantes son trasladados en vehículos propios de la viña. En ambos tipos de tours los visitantes reciben además del paseo por las bodegas y viñedos, una degustación de tres de nuestros vinos reserva acompañados de un maridaje de productos criollos como tortillas de rescoldos y pebre.

Cuál ha sido la experiencia en relación a la recepción de los tours y degustaciones considerando el público que conocía los vinos y quienes no los conocían?

- En ambos casos ha sido positiva pues aquellos que ya los conocían ven con curiosidad la forma de elaboración y de dónde salen esos vinos que les gustan. Por otro lado se da el caso como por ejemplo de los turistas alemanes que nos visitan quienes no conocían no sólo nuestros vinos, sino que las cepas con los que los elaboramos puesto que en Alemania son otras las que ellos consumen. Como digo muy positiva la receptibilidad en ambos casos.

Felipe no puedo dejar de pedirte que nos des tu opinión sobre el ¿cómo ves el turismo internacional en general en el Maule Sur y el cómo sientes que debiera ser su desarrollo para que este se pudiera incrementar?

- Resulta evidente que en materia turística internacional la Región del Maule no representa lo que somos en materia de vinos. Creo que falta mucho por hacer en desarrollo turístico. Mayor y mejor infraestructura en hotelería y gastronomía pues son elementos claves que desfavorecen directamente el desarrollo de otras áreas como por ejemplo el nuestro del enoturismo.

Por último, ¿cuál sería el mejor medio para que quienes tengan interés por participar de algunas de las actividades de enoturismo de Viña Saavedra se interioricen de ellas en cuanto a fechas, y valores y reservas?

- Lo más simple es a través de nuestra página web vinasaavedra.cl donde en el menú encuentra el link Tours y ahí está toda la información que requieran.





Ricardo Álvarez Vega, columnista Diario El Heraldo