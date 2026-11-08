Agricultura 08-11-2026

Viñas del Maule buscan ampliar sus oportunidades comerciales en Perú

- Las exportaciones regionales de vino a ese mercado crecieron 36% entre enero y septiembre de 2026.

Ocho viñas de la Región del Maule participaron esta semana en la tercera edición de “Cheers to Chile”, un encuentro organizado por ProChile en la Embajada de Chile en Lima, Perú, con el objetivo de fortalecer el posicionamiento de los vinos nacionales y generar nuevas oportunidades comerciales en ese mercado.

La actividad convocó a importadores, sommeliers, periodistas especializados y representantes del sector gastronómico, generando una instancia de promoción comercial para ampliar las oportunidades de negocios de las empresas vitivinícolas nacionales.

La delegación maulina estuvo integrada por Vinos Caupolicán, Altacima, Capellana, Viña Marty, Viña I, Schwaderer Wines, Survalles e Invina. Junto a representantes de las regiones de Ñuble y O’Higgins, las empresas formaron parte de una muestra que contempló más de 60 vinos, destacando la diversidad productiva del territorio, con cepas patrimoniales y variedades tradicionales cultivadas tanto en secano como en terrenos con riego tecnificado.

La actividad contó con la presencia del embajador de Chile en Perú, Milenko Skoknic Tapia, y de la directora comercial de ProChile en ese país, Lorena Sánchez Pino. También participó el director ejecutivo de la Corporación Regional de Desarrollo Productivo del Maule, Fabián Meza Hernández, en representación del gobernador regional Pedro Pablo Álvarez-Salamanca Ramírez, quien preside la entidad. La iniciativa se enmarca en los esfuerzos por fortalecer la internacionalización de las empresas regionales y ampliar sus vínculos con mercados estratégicos.

La directora regional de ProChile en Maule, Consuelo Urrutia, explicó que “esta es una actividad relevante para las viñas de Maule que es posible gracias al apoyo del Gobierno Regional del Maule y su Consejo, que están comprometidos con el fortalecimiento de la internacionalización de las empresas regionales y en ampliar los vínculos con mercados estratégicos, como ese el caso de Perú”.

Añadió que durante el período enero-septiembre de este año la Región del Maule exportó US$ 274 millones en vinos, de los cuales US$ 3 millones tuvieron como destino Perú, cifra que representa un crecimiento del 36% con respecto al mismo período del año pasado”.





