Opinión 18-07-2023

Vino Cabo de Hornos: un conflicto creado en el mundo del vino

Ricardo Álvarez Vega

Contador auditor y

Director Ejecutivo de Emproex



La reciente aparición en el mercado del vino Cabo de Hornos, producido por la viña argentina San Huberto, ha generado controversia y rechazo en Chile. Esto se debe a que el Cabo de Hornos, el punto geográfico que da nombre al vino, se encuentra en territorio chileno. Dado el trasfondo histórico de disputas territoriales entre ambos países, este hecho ha reavivado las tensiones, en este caso comerciales, entre Argentina y Chile por la región de la Patagonia. Además, la viña San Huberto tiene una historia polémica y está vinculada a figuras controvertidas de la política argentina. A continuación, examinaremos los antecedentes históricos y políticos, así como las posibles intenciones de la viña y cómo contrarrestarlas.

La Patagonia ha sido objeto de disputa entre Argentina y Chile durante muchos años. Ambos países han reclamado la soberanía sobre vastas áreas de esta región, lo que ha generado tensiones y roces diplomáticos en el pasado. En 1978, la situación llegó a un punto crítico y se temía que Argentina y Chile pudieran entrar en guerra. Sin embargo, gracias a la mediación del Papa Juan Pablo II, se evitó el conflicto armado y se estableció un acuerdo para buscar soluciones pacíficas a las diferencias.

San Huberto, la viña argentina en cuestión, ha sido objeto de atención debido a su conexión con figuras políticas controvertidas. Hasta el año 2001 esta viña se llamaba Vinos Menem y pertenecía al ex presidente argentino Carlos Saúl Menem. Fue ese año que Menem se la vende a su sempiterno socio político, el muy temido Carlos Spadone. Este último ya había enfrentado problemas judiciales (1991) por su implicación en el caso de leche adulterada vendida al Ministerio de Salud argentino, lo que generó dudas sobre la transparencia de sus actividades empresariales, hoy extendidas aún más pues posee viñas también en China.

La elección del nombre Cabo de Hornos para el vino producido por San Huberto parece una decisión deliberada y provocativa. Esta acción puede interpretarse como un intento de reclamar simbólicamente la soberanía sobre la región de la Patagonia y desafiar la posición de Chile en el marco territorial. No obstante esto, lo que realmente subyace aquí es una estrategia comercial disruptiva muy conocida en el mundo del marketing que lo único que persigue es ganar notoriedad pública. Habría que ser muy iluso para suponer que los intereses de un político como Spadone se relacionan con una reivindicación territorial o el patriotismo.

Para contrarrestar estas intenciones y evitar una escalada de tensiones, es necesario promover el diálogo y la diplomacia entre los gobiernos de ambos países. Las vías legales y diplomáticas para la solución de este tipo de conflictos comerciales son amplias y existe además la posibilidad que la Cancillería chilena recurra en segunda instancia, a la Organización Mundial de Comercio, OMC, quienes pueden mediar e inclusive obligar a Argentina a eliminar la marca del vino.

Lo que no debe hacer la Cancillería chilena es quedarse con reclamos tibios y hasta solapados, pues ahí sí que estaría dando señales inequívocas que cualquiera puede hacer lo que se le plazca con los nombres propios, simbólicos e icónicos de nuestro territorio.