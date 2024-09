Editorial 12-09-2024

Violencia digital

“Prevenir, sancionar y erradicar la violencia digital y otorgar protección a las víctimas de la misma, tipificando al efecto una serie de conductas o hechos prohibidos y que acontecen en el espacio virtual”, es la idea matriz del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que comenzó a ser analizado por la Comisión de la Mujer y Equidad de Género, presidida por la senadora Loreto Carvajal.







Cabe recordar que la iniciativa que posee suma urgencia, forma parte de la agenda priorizada de seguridad, suscrita por el Ejecutivo y presidentes de ambas Cámaras en mayo 2024.







Durante la última sesión expusieron sobre los alcances de la moción, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana y el asesor del ministerio del Interior y Seguridad Pública, José Tomás Humud, quienes destacaron que el texto busca “llenar vacíos históricos del Código Penal, creando nuevos delitos”. En particular, la violencia digital como forma de violencia de género.







En concreto, se avanza en delitos como la difusión no consentida de contenido íntimo (mejorar lo dispuesto en la ley 21.675); se crea el delito de hostigamiento; y el delito de “doxing” (publicación de información de ubicación para cometer delitos); además de reglas especiales (agravantes, regla de subsidiariedad y acción penal pública previa instancia particular).





Las y el integrante de la Comisión especializada, manifestaron sus primeras apreciaciones y consultas como el tratamiento judicial actual para estos delitos; cómo se manejan las RRSS y la injerencia del Estado; definición de competencias territoriales; agravantes; entre otros.







Se acordó conformar una mesa de trabajo y realizar una serie de audiencias que incluya, entre otros, al Ministerio Público, considerando la persecución penal de estos delitos.