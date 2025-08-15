Social 15-08-2025

Virus respiratorio sincicial en aumento: especialistas llaman a reforzar cuidados en niños



• El panorama actual sobre los virus respiratorios ha encendido las alertas entre los especialistas. Según cifras del Ministerio de Salud (MINSAL), las camas críticas pediátricas superan el 80% de ocupación.

Según el último Informe de Vigilancia de Virus Respiratorios del ISP, el total de casos confirmados de virus respiratorios llega a los 2.247, siendo el Virus Respiratorio Sincicial el que más circulación presenta (41% de los casos), seguido por Rinovirus (27,2%), Influenza tipo A (6,9%) y Metapneumovirus (6,9%).



El infectólogo y decano de la Facultad de Medicina de la Universidad San Sebastián, Dr. Carlos Pérez, afirma que las medidas de precaución y autoprotección son vitales para evitar que los casos vayan en aumento.



“Es muy importante que los niños recién nacidos y hasta los 6 meses reciban el anticuerpo monoclonal contra Virus Respiratorio Sincicial, Nirsevimab, y en el caso de los niños mayores que tengan síntomas respiratorios, especialmente con fiebre y dificultad respiratoria, sean llevados prontamente a consultar a centros de atención primaria o servicios de urgencia para así determinar si se trata de esta infección u otra, y cuál es el mejor tratamiento”, afirmó.



