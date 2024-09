Agricultura 13-09-2024

Visita de Delegación China a Romeral: Un Impulso para el Mercado de la Cereza

• La delegación perteneciente al gobierno popular de Guang an, Provincia de Sichuan, fue recibida por el director regional de INDAP, Jorge Céspedes, y el alcalde Carlos Vergara.

En el marco de la creciente relación comercial entre Chile y China, la comuna de Romeral, en la Región del Maule, fue escenario de una importante visita que refuerza los vínculos entre ambas naciones. La delegación china, encabezada por Liu Xiangyu, vicealcalde ejecutivo del gobierno popular de Guang an, provincia de Sichuan, fue recibida por el director regional de INDAP, Jorge Céspedes, y el alcalde de Romeral, Carlos Vergara, en una jornada que destacó la relevancia estratégica de la producción de cerezas, uno de los productos agrícolas más codiciados por los consumidores chinos.

La cereza chilena se ha posicionado como el tercer producto más exportado del país, y China es su principal comprador, un hecho que convierte a visitas como ésta en una oportunidad invaluable para fortalecer la cooperación en el sector agrícola. El alcalde Vergara enfatizó la importancia de estos encuentros, no sólo para mostrar la calidad y el volumen de producción local, sino también para explorar nuevas oportunidades de inversión y desarrollo conjunto. "Es una gran oportunidad para profundizar las relaciones con el gobierno chino y fortalecer su conocimiento sobre la producción de cerezas que hacemos aquí", señaló el edil.

El alcalde de Romeral precisó que “ellos quieren aprender del cultivo de cereza, quieren que enviemos más cereza hacia China y también conversamos de proyectos de importancia, a nivel tanto comunal, provincial, regional y también a nivel país, como es el Tren Transandino. Y cómo poder potenciar la región del Maule con los dos pasos internacionales que tiene, tanto el paso Planchón-Vergara, por donde puede haber un puente interoceánico a través de un tren transandino que puede cargar dos contenedores de altura. Eso sumado también a lo que es sacar cereza a través del Paso Pehuenche, hacia el aeropuerto de Malargüe, para poder llegar con los productos más rápido a China”.

Uno de los momentos más destacados de la jornada fue la visita a pequeños productores locales apoyados por el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), quienes presentaron sus avances tecnológicos y las inversiones realizadas en el cultivo del cerezo. Jorge Céspedes, director regional de INDAP, subrayó el papel crucial que la institución ha jugado en el apoyo a los agricultores, mejorando su competitividad en un mercado global cada vez más exigente. "Hoy recorremos proyectos que demuestran cómo el apoyo del INDAP ha permitido a nuestros productores locales no sólo mejorar su producción, sino también estar a la altura de las demandas internacionales", comentó.

El interés de la delegación china no se limitó solo al aspecto comercial. Durante su recorrido, Liu Xiangyu expresó su gratitud por la cálida acogida y destacó el potencial que ve en la cooperación agrícola entre ambos países. "La economía entre Chile y China es un lazo muy importante. Queremos aprender de la experiencia chilena en la producción de cerezas y llevar este conocimiento a China", afirmó Liu. Para el vicealcalde chino, esta visita abre puertas comerciales y también contribuye al intercambio de conocimientos y técnicas agrícolas que benefician a ambas naciones.

Además de visitar a pequeños productores, la comitiva tuvo la oportunidad de recorrer las instalaciones de la planta exportadora APFrut, donde conocieron de cerca el proceso de exportación de cerezas.

La gira finalizó con un acto en la plaza de armas de Romeral, donde la delegación pudo disfrutar de una muestra de productos derivados de la cereza, como licor, espumante y calugas, lo que puso de relieve la diversidad de usos de este fruto. En este marco, se firmó un memorando de entendimiento entre la Municipalidad de Romeral y gobierno popular de Guang an, con el objetivo de potenciar la integración entre ambas regiones.

La visita de esta delegación representa un avance en la relación bilateral entre Chile y China, además de reforzar la importancia de la cereza como un producto estrella de la agricultura chilena, abriendo nuevas oportunidades para los productores locales.