Opinión 20-09-2025

¡Viva Chile! ¿El País Neoliberal o del Amiguismo Leninismo?



Luis Leyton Johns



El cumpleaños de Chile: La ley (N°2977), que cambió/acomodó la historia



Esta semana especial, semana en que todos están concentrados en celebrar con la familia el cumpleaños de Chile, pero, ¿es realmente el cumpleaños de Chile?



Cada 18 de septiembre Chile se tiñe de blanco, azul y rojo, abundan la chicha y empanada, se celebra la Independencia o el “cumpleaños” de Chile como estado nación (habría que estudiar cual porcentaje de la población realmente celebra aquello), como si este día hubiese sido la verdadera ruptura con España. No obstante, la historia nos dice algo distinto; lo que realmente sucedió fue la instalación de una Junta de Gobierno (1810), la cual todavía se declaraba leal al rey Fernando VII de España y que surge, al igual que en el resto de américa latina, como resultado del cautiverio del rey.



No había entonces un proyecto separatista, sino más bien la necesidad de un gobierno provisorio frente al vacío de poder en España. Con el tiempo, reformas económicas y políticas promovidas por la junta fueron abriendo camino a la independencia que se juró el 12 de febrero de 1818 y confirmada el 5 de abril del mismo año en la batalla de Maipú, entonces ¿Por qué celebramos el 18 de septiembre y no el 12 de febrero o el 5 de abril que serían fechas más “correctas”?



La decisión de fijar esta fecha no fue casual: a lo largo del siglo XIX se celebraron los distintos momentos de la gesta emancipadora, el 12 de febrero, el 5 de abril y el propio 18 de septiembre, hasta que la práctica política y las circunstancias religiosas terminaron por reducirlas a una sola y ¿por qué el 18 de septiembre? Pues debido a que el 12 de febrero podría cruzarse con la cuaresma y el 5 de abril con la semana santa, ambas fiestas católicas. Con Ramón Freire primero y luego con José Joaquín Prieto, las celebraciones se consolidaron en torno al 18, al punto de convertirlo también en la fecha del cambio de mando presidencial. Finalmente, en 1915, la ley N° 2977 zanjó la discusión y oficializó lo que ya era costumbre popular.



El país “cumpleañero”: ¿neoliberal o amiguista leninista?



Luego de que desempolváramos los textos de historia y clarificáramos el tema de las fechas, podemos pasar a cuestionar el estatus del país cumpleañero; ¿es acaso Chile un país neoliberal o más bien es un país donde se promueve el “amiguismo leninismo”? (acepción adaptada por mí a lo que se conoce como “crony capitalism).



Referirse Chile como un país “neoliberal” se ha vuelto casi un lugar común (mal de mi país, se reproducen términos sin conocer su significado). Desde la política hasta las conversaciones cotidianas, la etiqueta neoliberal aparece como explicación de desigualdades, privilegios, problemas estructurales, también sirve como una suerte de insulto o descalificación y es utilizado a menudo como slogan político. Sin embargo, vale la pena detenerse y preguntarse si realmente nuestro país representa realmente un modelo neoliberal puro o si, en la práctica, se ha desarrollado un sistema donde la competencia es más aparente que real, y donde los apellidos y las redes o lo que los siúticos denominan “capital social”, pesan más que las reglas del mercado.



Comenzando y tratando de ser breve, podemos señalar que el liberalismo, en su sentido clásico, es una doctrina que promueve la libertad individual, la propiedad privada y un estado limitado en sus funciones. Su pilar es la confianza en que los individuos, compitiendo libremente en un marco jurídico estable, generan innovación, crecimiento y bienestar general. El neoliberalismo, como herencia y reformulación del liberalismo, busca actualizar estas ideas en contextos modernos: apertura comercial, desregulación de mercados y privatización de empresas estatales. En teoría, el neoliberalismo defiende la libre competencia y rechaza la concentración excesiva del poder económico, ya que ello atenta contra la eficiencia del propio sistema, no profundizaremos en el origen del término ni en los autores que lo desarrollaron.



En contraste, el concepto de “crony capitalism” o “capitalismo de amigos” o según yo “amiguismo leninismo” describe un escenario muy distinto. Aquí las reglas del juego se tuercen: pues no son el talento, la innovación, el esfuerzo, el mérito ni la eficiencia los que deciden quién prospera, sino las conexiones, las lealtades, la pertenencia a congregaciones y los vínculos familiares o políticos. Los grandes contratos se asignan a conocidos, las licitaciones se diseñan para favorecer a ciertos grupos y la movilidad social queda atrapada en un círculo cerrado de relaciones de poder, los negocios quedan “en familia”. Más que un mercado abierto, se parece a un club exclusivo donde pocos entran y muchos quedan permanentemente fuera.



La teoría económica enseña que cuando existe competencia perfecta (introducción a la economía), el precio de equilibrio de los bienes tiende a la baja, beneficiando al consumidor. La lógica es sencilla: si muchos productores ofrecen el mismo producto, cada uno se esfuerza por ser más eficiente y vender más barato. Pero en Chile la realidad es distinta. Sectores claves como el retail, la banca, la energía o incluso algo tan sensible como los alimentos y los medicamentos presentan altos niveles de concentración. En lugar de ver precios más bajos por competencia, encontramos carteles, colusiones y acuerdos tácitos que perpetúan márgenes elevados. El caso de los pollos, los pañales o el papel confort no son simples anécdotas: son síntomas de una estructura económica donde la competencia está restringida de manera sistemática.



A esto se suma un fenómeno que ya parece cultural: los mismos apellidos aparecen repetidos en las gerencias y directorios de empresas, en ministerios, en el congreso, en las fiscalías y hasta en el poder judicial (pareciera que existe algún gen que los biólogos aún desconocen, que nos predispone a los cargos de poder). La movilidad de estas élites entre el mundo privado y el público genera un círculo vicioso: quienes diseñan las reglas suelen pertenecer a los mismos grupos que se benefician de ellas. El mérito, esfuerzo, eficiencia y la innovación quedan subordinados a la pertenencia, reforzando la percepción de que Chile no es un país donde cualquiera pueda surgir, sino un país donde importa mucho de dónde vienes y a quién conoces.



La pregunta, entonces, es inevitable: ¿puede llamarse neoliberal un país donde la competencia se sofoca, los precios no bajan y las élites se reproducen en todos los espacios de poder? Pareciera más ajustado hablar de un “amiguismo leninismo”, un modelo híbrido en el que se adoptan algunos rasgos neoliberales en lo discursivo y normativo, pero donde las prácticas reales responden a una lógica patrimonialista, rentista y excluyente.



Al final, Chile no es el laboratorio neoliberal que algunos defienden ni la caricatura demonizada que otros atacan. Es más bien un país atrapado en una contradicción: se enarbola la bandera del libre mercado, pero que está habitado por empresas e instituciones que no les gusta competir, un lugar largo y angosto donde se tolera y se reproduce un sistema que premia más la cercanía con el poder que la competencia genuina. Y mientras esa contradicción no se resuelva, los beneficios de un modelo verdaderamente abierto seguirán siendo promesas incumplidas.



¡Viva Chile!

