Opinión 05-09-2023

Viva lo digital, ¿muerte a todo el resto?



Tony Sarroca,

Director Creativo General Simple





Hace una década, los medios digitales representaban apenas un 6% de la participación total de la inversión en medios. Hoy, la inversión digital representa cerca del 50%. Un gran aplauso a Meta, TikTok, Google, YouTube y cientos de miles de plataformas que se han hecho ricas gracias a la publicidad, entre otras razones. El fenómeno digital ha hecho que florezcan muchos sentimientos. Entre ellos, el de los que pronostican el fin del resto de los medios, especialmente los tradicionales. Pero lo que llama la atención es que muchos profesionales expertos en marketing y publicidad no solo se alegran de que se acabe la televisión, sino que desean su extinción con ansias. ¿Por qué? ¿porque la consigna es acabar con lo viejo y promover solo lo nuevo? ¿Acaso el rol de quienes están encargados de crear las estrategias, conceptos e ideas para las marcas, es acabar con ciertos medios? La respuesta debería ser un NO rotundo. Los que trabajamos buscando las soluciones para los problemas o desafíos que nos plantean las marcas no deberíamos estar tomando lados en cuanto a medios. Y menos incitando a su desaparición.



Toda la energía y dedicación de quienes trabajamos en agencias creativas debiera estar puesta en generar las estrategias, conceptos e ideas que logren mover la aguja de cada uno de nuestros clientes. Si eso se consigue para un determinado caso poniendo todos los recursos en Digital, entonces que así sea. Pero esa no puede ser una solución válida para todos los problemas de todos los clientes. Quienes livianamente recitan que los jóvenes no ven televisión o no escuchan radio, están leyendo de manera muy simplista y superficial los estudios de consumo de medios.



Todo es Digital, pero también, no todo es Digital. Durante el Customer Journey o Recorrido del Consumidor, que comienza apenas abrimos los ojos en la mañana, algunos scrollean en sus pantallas del celular, otros prenden la tv y otros sintonizan la radio. Y algunos hacen todo eso a la vez. Durante el día el consumidor se verá expuesto a miles de mensajes más. En nuestro rol como proveedores de ideas que buscan generar resultados, deberíamos estarnos preguntando cómo, cuándo y dónde transmitir el mensaje al consumidor. Para eso es clave poder contar con todos los medios necesarios para hacerlo. No solo uno. Y menos solo porque es más cool. Así se podrá diseñar el mix de medios más eficiente posible para cada problema específico. Hecho a la medida y no en un formato estandarizado. Mientras sirva a los propósitos de la marca, yo digo Viva Digital y Viva Todo el Resto.