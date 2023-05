Política 26-05-2023

VIVIENDAS Y EDIFICACIONES DESTINADAS A MICROEMPRESAS TENDRÍAN HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 PARA REGULARIZARSE.



En condiciones de ser analizada y votada por la Sala, quedó una moción de los senadores Ximena Rincón, María José Gatica, David Sandoval y Matías Walker, y del ex parlamentario, Álvaro Elizalde, que pretende extender la vigencia de la Ley del Mono (N° 21.898). Ello, luego que los integrantes de la Comisión de Vivienda y Urbanismo, aprobaran la iniciativa, en general y particular. Dicho cuerpo legal contiene, procedimientos simplificados, tanto para la regularización de viviendas como de edificaciones destinadas a microempresas inofensivas o equipamiento social, que no cuentan con los permisos respectivos o teniéndolos, no han tenido la recepción definitiva. La idea es que, normalizando su situación, estos inmuebles puedan postular a subsidios y otros beneficios estatales. La propuesta, en primer trámite, pretendía, originalmente, ampliar por dos años, el plazo que tienen los propietarios de los distintos tipos de edificaciones incluidas en la Ley del Mono, para ponerse al día.

En la Comisión, se hizo presente que la ley N° 21.558, publicada recientemente, ya extendió el plazo para regularizar viviendas hasta el 31 de diciembre de 2025.