jueves 25 de septiembre del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
    • Hoy
    Opinión 25-09-2025
    VIVIR Y MORIR
    Carlos Cabezas Gálvez
    Escritor, poeta y ensayista chileno


    El dilema heredado
    “vivir con amor
    o morir de amor”
    es el cara y sello de la vida

    Cual destino es… seguir y ser capaz
    de afrontar el desafío
    o renunciar y ser un perdedor.

    En el amor no se ama a distancias,
    puedo amar la luna romántica
    pero no puedo acariciarla,
    puedo amar el mar seductor
    mas no puedo vivir como un pez.

    Quiero buscarte volando horizontes
    sólo puedo pensar en el como
    podría hacerlo con besos intangibles
    de amor imaginario… si el Amor
    sólo es posible entre dos.

    No puedo cortar una bella flor
    si no te tengo mujer amada que
    es a quién quiero regalarla
    para que adorne su alcoba.

    Vivir o morir, morir sin vivir
    vivir sin amar, morir amando
    es triste para los enamorados
    con su sueño eterno frustrado
    en tener y amar a su amada
    …por siempre a su lado.

