Hoy
jueves 25 de septiembre del 2025
Opinión 25-09-2025
VIVIR Y MORIR
Carlos Cabezas Gálvez
Escritor, poeta y ensayista chileno
El dilema heredado
“vivir con amor
o morir de amor”
es el cara y sello de la vida
Cual destino es… seguir y ser capaz
de afrontar el desafío
o renunciar y ser un perdedor.
En el amor no se ama a distancias,
puedo amar la luna romántica
pero no puedo acariciarla,
puedo amar el mar seductor
mas no puedo vivir como un pez.
Quiero buscarte volando horizontes
sólo puedo pensar en el como
podría hacerlo con besos intangibles
de amor imaginario… si el Amor
sólo es posible entre dos.
No puedo cortar una bella flor
si no te tengo mujer amada que
es a quién quiero regalarla
para que adorne su alcoba.
Vivir o morir, morir sin vivir
vivir sin amar, morir amando
es triste para los enamorados
con su sueño eterno frustrado
en tener y amar a su amada
…por siempre a su lado.
Freddy Mora | Imprimir | 75