Opinión 25-09-2025

VIVIR Y MORIR



Carlos Cabezas Gálvez

Escritor, poeta y ensayista chileno





El dilema heredado

“vivir con amor

o morir de amor”

es el cara y sello de la vida



Cual destino es… seguir y ser capaz

de afrontar el desafío

o renunciar y ser un perdedor.



En el amor no se ama a distancias,

puedo amar la luna romántica

pero no puedo acariciarla,

puedo amar el mar seductor

mas no puedo vivir como un pez.



Quiero buscarte volando horizontes

sólo puedo pensar en el como

podría hacerlo con besos intangibles

de amor imaginario… si el Amor

sólo es posible entre dos.



No puedo cortar una bella flor

si no te tengo mujer amada que

es a quién quiero regalarla

para que adorne su alcoba.



Vivir o morir, morir sin vivir

vivir sin amar, morir amando

es triste para los enamorados

con su sueño eterno frustrado

en tener y amar a su amada

…por siempre a su lado.



