Política 14-05-2024

Voceros de partidos políticos de gobierno critican paro de transportistas

En el contexto del llamado a paro nacional efectuado por algunas asociaciones de transportistas tanto a nivel nacional como regional, los voceros de los partidos políticos oficialistas se refirieron a este tema manifestando la opinión de estas colectividades en relación con dicha movilización.



Aunque la confederación nacional del transporte terrestre de carga de Chile y la federación regional de asociaciones de dueños de camiones del Maule, han manifestado públicamente que no se van a adherir a este llamado a paro, los partidos políticos que respaldan al Gobierno se refirieron a este tema a través de sus voceros regionales, la Presidenta de Convergencia Social, Constanza Pavez, y el Presidente del Partido Socialista, Esteban Pérez.



En relación con este resultado regional, Constanza Pavez, Presidenta Regional de Convergencia Social, manifestó que “lamentamos que se esté produciendo esta movilización parcial por parte de algunos gremios independientes del transporte terrestre de carga, entendemos que la preocupación de la delincuencia es algo transversal y que no se soluciona utilizándola como excusa para efectuar este tipo de paros, muy por el contrario la solución a éste y otros temas que preocupan a la ciudadanía, debe hacerse con la mayor unidad posible de los representantes de la ciudadanía, en diversas instancias como el parlamento y otros”.



Por su parte, Esteban Pérez, Presidente Regional del Partido Socialista, manifestó que: “es lamentable que la extrema derecha utilice a estos gremios de transportistas para provocarle problemas al gobierno. Esta movilización tiene una clara orientación política y no contribuye en lo más mínimo a mejorar el clima de cohesión social, de unidad que se requiere para enfrentar el flagelo de la delincuencia. Como plantea el dicho popular, hoy la ultraderecha pretende sacar las castañas con la mano del gato, provocando sólo problemas de circulación vial a la ciudadanía. Nosotros respaldamos al Gobierno del Presidente Boric en su lucha contra la delincuencia y lamentamos este paro que no ayuda en nada a combatirla”.