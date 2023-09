Política 01-09-2023

Voceros de partidos políticos oficialistas llaman a conmemorar los 50 años del Golpe de Estado



- El 11 de septiembre de este año, se cumplen 50 años del quiebre de la democracia en nuestro país y diversas organizaciones sociales, culturales, de derechos humanos y políticas de la Región, se han organizado para conmemorar esta fecha tan significativa.



Desde los partidos oficialistas han formulado un llamado a organizar actividades que conmemoren esta fecha y así lo han hecho saber los voceros de los partidos políticos regionales que apoyan al Gobierno del Presidente Boric, la Presidenta de Convergencia Social, Constanza Pavez, y el Presidente del Partido Socialista, Esteban Pérez.



En relación con este llamado, Constanza Pavez, Presidenta Regional de Convergencia Social, indicó que: “Un golpe de Estado como el de 1973, no tiene justificación alguna, ningún hecho político puede justificar la barbaridad que ocurrió desde el momento y durante los años posteriores al golpe. La convivencia democrática no puede contemplar como opción un quiebre institucional para resolver diferencias o conflictos, ya que la gran consecuencia es que el pueblo termina sufriendo violaciones a los derechos humanos y terrorismo de estado. Esta debería ser una premisa básica de la convivencia democrática y un compromiso de todos los actores políticos. De igual manera, la memoria histórica es muy importante. Recordar la tragedia que significó para nuestra patria, el golpe de Estado y sus consecuencias nos permite reflexionar sobre nuestro pasado, entender el presente y construir, entre todas y todos, un Chile más justo y equitativo”.



Por su parte, Esteban Pérez, Presidente Regional del Partido Socialista, manifestó: “Ante la preocupante presencia de la extrema derecha y el negacionismo que promueve, desconociendo y distorsionando lo sucedido, nuestro llamado a la comunidad regional es a organizar actividades para conmemorar los 50 años del golpe cívico militar. Cuando un hay personas que justifican el golpe, lo que plantean es que para tener el poder es válido cualquier recurso o método. Las víctimas de violaciones a los derechos humanos, como los jóvenes socialistas de San Javier y Cauquenes que murieron fusilados por la caravana de la muerte, o las y los detenidos desaparecidos y sus familiares, siempre estarán en nuestra memoria y en el centro de nuestra acción política, por eso también reiteramos la necesidad de verdad, para conocer el paradero de los detenidos desaparecidos y las circunstancias de su desaparición forzada, y justicia, para que estos hechos y otros crímenes de lesa humanidad no vuelvan a repetirse”.