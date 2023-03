Crónica 28-03-2023

Voces emergentes del Maule y Francia se encuentran en el TRM

La solista chilena, Idea Blanco, y del dúo francés, Rovski ofrecerán un concierto gratuito en el Teatro Regional del Maule, en el marco del ciclo Rendez-Vous.



La vanguardia musical, la música emergente y la integración artística entre Chile y Francia, son algunos de los objetivos del ciclo de programación Rendez-Vous, iniciativa que nació en pandemia con eventos digitales al alero del Instituto Francés de Chile y que este 2023 preparará una gira nacional del 23 al 29 de marzo por cuatro espacios culturales.



La banda francesa de pop, Rovski se presentará en el Centro Cultural Matucana 100, Teatro Regional Bio Bio, Teatro Regional del Maule y Parque Cultural de Valparaíso, donde compartirá escenario con propuestas nacionales como Laurela, Territorio Sonora, Valiente e Idea Blanco.



El ciclo culmina en el Teatro Regional del Maule el miércoles 29 de marzo, a las 19:30 hora, donde se espera la participación de la propuesta talquina de Indie, Pop Rock y Trap, Idea Blanco. La entrada es gratuita previa solicitud de invitaciones en la web vivoticket.cl



Camila Flores, joven talquina que da vida a Idea Blanco, destaca la iniciativa y valora que se considere la escena emergente. “Creo que este tipo de instancias son necesarias y me encantaría que hubiera muchas más, porque el mercado musical chileno está creciendo y está cada vez más firme. Es importante también, ir haciendo vínculos con otros artistas con los que se pueden realizar o producir eventualmente oportunidades de trabajo o donde también es posible crecer en cuanto a producción musical únicamente por el hecho de estar conversando o compartiendo escenario”.



“Personalmente me parece aún más importante que se haya desarrollado este ciclo con artistas emergentes. He visto dentro de la reunión que hemos tenidos, que han sido únicamente artistas mujeres o disidencias, en conversaciones con otras artistas, porque ser mujer, compositora y música en es esta industria es bastante difícil y siento que este tipo de iniciativas la hacen a uno esforzarse más, valorarse más y son iniciativas tenaces”, detalló Camila, quien además afirmó que “es una propuesta que tiene repercusiones solidas en cuanto al crecimiento como artistas y también permite ampliar la perspectiva frente a otras realidades”.





Rovski: Dúo de pop francés integrado por Olive Perrusson y Sonia Nemirovsky. En 2019 lanzaron su primer EP “Mangroves”. Su música es más bien un pop amazónico poético y percusivo, al margen del sonido habitual. Ganadores de FAIR 2020, actualmente están presentando su primer álbum “La Proie est Reine” (La presa es reina).



El dúo es una combinación de complementos, Sonia imagina, escribe, compone; Olive compone, arregla, reinventa y toca diversos instrumentos (viola, guitarras, teclados, percusión, coros…). La alianza de sus reivindicaciones se transforma en una evidente complicidad musical.



De esta sinergia nacieron canciones que tienen un denominador común: una energía frontal para abordar los temas relacionados con la época que estamos viviendo: las relaciones de poder, el fin y la renovación del individuo y el colectivo.



Idea Blanco: joven artista emergente de la escena chilena oriunda de Talca. Comenzó su carrera musical en el año 2020 con “Paso Seco de Mujer”, canción feminista que habla sobre la violencia de género. Durante el año 2021, estrenó “Lo que Ayuda” y “Eso Eres”, con esta última fue considerada por primera vez en una playlist oficial de Spotify, en Mujeres Indie. Durante diciembre del mismo año, estrenó su EP debut: «Textos, Vol. I» álbum de corta duración que trae cinco canciones que reúnen influencia directa de distintos autores y poetas.