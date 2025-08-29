Hoy
viernes 29 de agosto del 2025
Policial 29-08-2025
Volcamiento de camión cortó tránsito en Ruta L30M San Javier – Constitución
Un bloqueo total, primero, y tránsito con precauciones en el transcurso de las horas después, generó ayer en la mañana el volcamiento de un camión de carga, a la altura del kilómetro 60, de la Ruta L30 M, que une las comunas de San Javier y Constitución
El accidente de tránsito se produjo a la altura del Sector Santa Olga, provocando la congestión vehicular por este accidente y trabajos en el lugar.
Paulatinamente, con el paso de las horas, se tendió a normalizar el flujo de móviles por la vía, luego que equipos de emergencias realizaran las labores de despeje. Carabineros adoptó el procedimiento de rigor para determinar la causa del volcamiento del camión de carga.
