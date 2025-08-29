Policial 29-08-2025

Volcamiento de camión cortó tránsito en Ruta L30M San Javier – Constitución

Un bloqueo total, primero, y tránsito con precauciones en el transcurso de las horas después, generó ayer en la mañana el volcamiento de un camión de carga, a la altura del kilómetro 60, de la Ruta L30 M, que une las comunas de San Javier y Constitución

El accidente de tránsito se produjo a la altura del Sector Santa Olga, provocando la congestión vehicular por este accidente y trabajos en el lugar.

Paulatinamente, con el paso de las horas, se tendió a normalizar el flujo de móviles por la vía, luego que equipos de emergencias realizaran las labores de despeje. Carabineros adoptó el procedimiento de rigor para determinar la causa del volcamiento del camión de carga.

