Deportes 09-11-2023

Vóleibol: A horas del debut en la Liga A 1 complicado panorama para los linarenses

- Los albirrojos debutarán este domingo a las 16:00 horas ante la Selección Nacional U17

Un panorama totalmente distinto al de años anteriores es el que viven los multicampeones de la Liga Profesional A 1. Horizonte complejo porque hubo algunos cambios en relación a la conformación de los equipos.

Quien mostró su molestia fue el presidente de la Asociación de vóleibol de Linares, Patricio Valdivieso, señalando que “ha sido un proceso de los 15 años, más tormentosos de los que hemos tenido. Nos han cambiado las reglas, con nuevas exigencias. los equipos están con la mentalidad de que la Liga esta subvalorada, no quieren invertir, quieren reducir el número de extranjeros. Vale decir que todos los días están remando al revés de lo que debería ser el vóleibol, después del éxito de los Juegos Panamericanos. Si no somos capaces de ponernos de acuerdo entre los clubes, creo sinceramente que vamos mal. Pienso que con estos cambios que está implementando la Federación, vamos literalmente retrocediendo. Actualmente las instituciones no quieren traer extranjeros, estos estos cupos están limitados y están pidiendo transfer a todos los jugadores, cosa que antes no exigían, ahora son solo dos extranjeros, uno con el famoso transfer y el otro con carnet de chileno”.

“En Chile ya no hay jugadores de vóleibol. Todos los seleccionados que tenia el año pasado se fueron a otros países, entonces la idea era cambiar esos elementos por extranjeros y me dijeron que no, que tenía que jugar con jugadores de Chile , entonces les dije que en ningún lugar del mundo en una liga competitiva te pueden exigir lo que tu tienes que jugar , también hay que jugar con juveniles como un set , pero bueno son las reglas y las aceptamos , vamos a ir con todo , aunque me está costando reunir jugadores” .

“Continúa Jaime Grimalt a cargo del equipo, creo que estamos en un proceso complicado de tener elementos de nivel. Creemos que vamos a ir de menos a más, tenemos dos meses para nivelar hacia arriba, no hemos podido entrenar lamentablemente porque han pasado algunas cosas en los gimnasios. Y lo otro que uno se empieza aburrir de andar prácticamente mendigando por el deporte que ha sido el más exitoso en Linares, entonces uno se pregunta, vale la pena seguir dándole excusas a todo el mundo de lo que hemos sido”.

“De los cinco seleccionados chilenos que teníamos, ahora no contamos en estos momentos con ninguno, porque estamos compitiendo también con los equipos argentinos, que también quieren a los seleccionados. Extranjeros, faltando tres días para el debut, tampoco tenemos, porque la mayoría ya está jugando y queda lo que deja la ola, pero nosotros no podemos traer a cualquiera. Pero, contra viento y marea vamos a competir, por eso les vamos a pedir a los linarenses este domingo un aporte voluntario de mil pesos. Creo que, en nuestro equipo, vamos a tener refuerzos. Los partidos serán de local y de visita”, cerró el dirigente.



Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo