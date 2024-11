Deportes 06-11-2024

Vóleibol: Región del Bio Bío se puso la corona en el Torneo Internacional U 19 organizado por las Leonas del Maule en su tercera versión

- Se observó un buen nivel voleibolístico de los clubes que participaron

Fueron tres días donde el vóleibol femenino fue protagonista .Un nivel sin duda muy superior al de año anteriores y ahora con la presencia de Colombia con dos elencos, Valdivia , Universidad Católica , Región del Bio- Bío y las anfitrionas, Leonas del Maule .

Por segundo año consecutivo, la Región del Bio -Bío se quedó con el máximo trofeo del torneo internacional , superando prácticamente a todos los equipos . Un vóleibol superlativo con un proceso nuevo a cargo de su entrenadora Camila Cruzat , quien dijo que “ tenemos un excelente equipo , con bastante experiencia y con un desempeño fantástico . Tuve la ocasión de ir rotando prácticamente a todo el plantel .Contentas porque logramos el título , solo perdiendo dos sets , pero ganando todos los encuentros . Nosotros comenzamos a pensar en este campeonato en abril , donde realizamos una preselección con más 20 niñas de las cuales quedaron las 12 mejores. Hicimos una mini gira por Mendoza , donde demostramos también un excelente nivel”.

Cruzat , agregó que “a nivel nacional el vóleibol cada vez está creciendo y hay más chicas que están saliendo a jugar al extranjero”.

En tanto que la capitana de las “lilas” del Bio Bío , Esperanza .dijo que “ en general el torneo fue muy bueno , lograr el bicampeonato fue un gran logro . La mayoría de mis compañeras se vienen sumando este año a este proceso . Es un trabajo que comenzamos con toda la energía a principios del presente año y nos está dando frutos”.

LEONAS DEL MAULE

Al equipo linarense no le fue bien en esta edición con el equipo que dirige Claudio Verdugo, no logro pódium y tampoco pudo cobrarse revancha de la derrota sufrida el año anterior con el Bio -Bío . El técnico hizo un análisis señalando que“ este torneo era un desafío , no se dieron los resultados , pero nos vamos contentos poque cada año el nivel va en alza . Nosotros damos vuelta la página y ahora comenzamos a pensar en Pichilemu , en el verano, y la participación en una Liga 3 a nivel profesional el 2025”.

Catalina Villalobos , es la capitana de Las Leonas: “no nos fue como esperábamos , pero vamos a aprender de los errores, donde revisaremos los videos con nuestra actuación para mejorar . Quizás faltó un poco más que nos acopláramos en la cancha , eso se consigue con trabajo”.

Finalmente, la presidenta del Club Las Leonas del Maule de Linares , Dalila Manquepi, opinó: “ quiero agradecer a todas las delegaciones que nos acompañaron a nuestros auspiciadores que fueron pilares fundamentales en la organización . En lo personal muy feliz porque se logró juntar a varios equipos que disputaron durante tres días una linda competencia, donde además hubo mucha camaradería . Fue una linda fiesta deportiva , donde el voleibol femenino fue el principal protagonista”.

Un reconocimiento especial para el equipo de Leydis de Linares , equipo integrado por algunas mamitas de las jugadoras de las Leonas , que también jugaron algunos partidos amistosos

PREMIOS INDIVIDUALES

Como cada final de campeonato , la comisión de entrenadores participantes , elige según sus votaciones a quienes se destacaron . En esta oportunidad los reconocimientos fueron para : Mejor Opuesta , Martina Antunovich ( Universidad Católica ) ; Mejor Armadora , Noelia Pozo ( U. Católica) ; Mejor Punta , Yery Acosta ( Colombia) ; Mejor Líbero , Elisa Cisneros ( Bio -Bío ) ; Mejor Central , Génesis Araya ( Leonas de Linares) y Mejor Jugadora , Yery Acosta ( Colombia).

POR EQUIPOS

El campeón y bicampeón fue Bio- Bío ; segundo , Universidad Católica ; tercero , Colombia, y cuarto , Valdivia .



Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo