Deportes 16-07-2025

Vóleibol: Selección de Damas Linares se Coronaron Campeonas en Talca

- Ganaron todos sus partidos a pesar de dar ventajas

Una sobresaliente actuación logró el equipo damas de la selección de vóleibol de Linares que dirige en forma brillante la profesora Liliana Hernández . Fueron invitadas a un torneo organizado por el equipo de Force en U 18 , aunque las linarenses dieron garantías, ya que se presentaron con U 16 , incluso con la actuación de algunas niñas U 14 , lo que sin duda es un buen presagio para los próximos torneos .

Precisamente la entrenadora entregó detalles de este campeonato: “nosotras con el afán de competir y tener mayor volumen de juego , aceptamos la invitación. Nuestro equipo es sub 16 y con algunas U 14 . Fue una linda experiencia sin duda, ya llevamos 3 años juntas trabajando. Hemos logrado una madurez importante , porque tenemos la capacidad de reaccionar el momento oportuno , cuando estamos complicadas en el partido y eso lo seguimos trabajando en los entrenamientos para pulir algunas jugadas y mejorar en las competencias. Para una muestra un botón , en el torneo anterior estábamos muy estáticas , nos faltaba movilidad y en este campeonato nos dimos cuenta que lo hemos mejorado muchísimo . Destacar el trabajo de Melisa Chávez y Fernanda Cañas , que se ubican muy en la cancha, entendiendo que cuando enfrentamos a jugadoras mayores en todo sentido las posiciones son distintas, mejorando el sistema defensivo y el ataque .Por eso los entrenamientos no sólo se basan en relación con la pelotita , también el aspecto físico es fundamental , porque te entrega mas resistencia”.

En tanto las jugadoras , Melisa Chávez y Fernanda Cañas , súper comprometidas con el equipo , dijeron que “ creo que tenemos que seguir trabajando la ansiedad , cuando nos ponemos un poco nerviosas . Ahora nos acomodamos al juego del rival , lo que nos permitió quedarnos con la corona . Debemos superar algunos errores no forzados , pero con entrenamientos sabemos que vamos a llegar en plenitud a los próximos desafíos que están programados”.

Sin duda que es un tremendo orgullo para el vóleibol femenino linarense la obtención de la Copa Force U 18 en la ciudad de Talca . Destacar y felicitar a las jugadoras por su desempeño y merecidos reconocimientos individuales en esta jornada llena de talento y emoción . La jugadora Melisa Chávez , fue elegida la Mejor Líbero y Jugadora del Campeonato . Valentina Barros , Mejor Armadora e Ignacia Moya , Mejor Central .



Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo