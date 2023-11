Opinión 02-11-2023

Voto En Contra



Lorenzo Martínez H.

Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales



El lunes 30 de octubre el Pleno del Consejo Constitucional aprobó por 33 votos de la derecha a favor y 17 de la izquierda en contra la propuesta de nueva Constitución. El martes 7 de noviembre se entregará el texto al presidente y se convocará a un plebiscito con voto obligatorio para el domingo 17 de diciembre, que tendrá dos opciones: A favor o En contra.

La propuesta de nueva Constitución contiene una serie de normas en el Artículo 16, Capítulo II, de Derechos y Libertades Fundamentales, que evidencian su inspiración ideológica en el tipo de persona, sociedad y modelo jurídico y económico que aspira a proteger, que ponen en riesgo derechos de las mujeres facilitando el fin a ley de aborto en tres causales, limitan el derecho a huelga, perpetúan negocio de AFP e Isapres con su constitucionalización o mantienen mercado del agua, entre otras iniciativas de derecha. El consejero republicano Luis Silva, quien declaró su admiración por el dictador Augusto Pinochet, admitió que propuesta constitucional es “más cómoda” para la derecha.

Busca suprimir derechos de las mujeres. Con inciso 1 del Artículo 16 que señala “la ley protege la vida de quien está por nacer” y Artículo 12 que indica que “niño es todo ser humano menor de 18 años” se pretende argumentar que la vida humana comienza con la concepción contra la ley de aborto y la píldora del día después. El presidente de republicanos, Arturo Squella, afirmó que buscarán la inconstitucionalidad de la ley. El numeral 13 del Artículo 16, sobre libertad de pensamiento, conciencia y religión, que “comprende además la objeción de conciencia”, derecho de una persona a no cumplir una ley por su religión o pensamiento, no distingue si objeción es individual o institucional. Esto permitiría que una clínica se niegue a realizar un aborto en tres causales y que farmacias se nieguen a vender la píldora. La objeción de conciencia institucional, que no existe en el mundo, ya fue impuesta por la derecha en la ley de aborto.

Restringe derechos de trabajadores. En el Artículo 16, número 27, se reconoce el derecho a huelga solo “ejercida dentro del marco de la negociación colectiva” y la letra c) establece condiciones en su ejercicio: “La negociación colectiva con la empresa en que laboren es un derecho de los trabajadores”. Esto imposibilita negociación por rama de la producción y obliga a trabajadores a negociar únicamente con la empresa en que laboran. Constitucionaliza la huelga solo dentro de negociación colectiva, cuando ninguna Constitución establece esta limitación.

Perpetúa a las AFP. El Artículo 16, numeral 28, letra b), indica: “Cada persona tendrá propiedad sobre sus cotizaciones previsionales… y tendrá el derecho a elegir libremente la institución, estatal o privada, que los administre e invierta. En ningún caso podrán ser expropiados o apropiados por el Estado a través de mecanismo alguno”. Se asegura constitucionalmente la existencia de las AFP e impide un sistema de reparto y solidaridad para los pensionados en un sistema de seguridad social propiamente tal.

Mantiene el mercado del agua. El numeral 35 del Artículo 16, letra h), del derecho de propiedad, define: “Las aguas… son bienes nacionales de uso público... Sin perjuicio de aquello, podrán constituirse o reconocerse derechos de aprovechamiento de aguas, los que confieren a su titular el uso y goce de éstas, y le permiten disponer, transmitir y transferir tales derechos…”. Fortalece derecho de propiedad sobre derecho real de aprovechamiento de aguas y constitucionaliza su transmisión y transferencia, mantiene su compraventa y evidencia contradicción en tratamiento del agua como mercancía y reconocimiento como derecho humano que asegure el acceso a todas las personas.

Una nueva Constitución para Chile en democracia no puede desconocer derechos a mujeres y trabajadores. Una propuesta constitucional para unos pocos, que no comprende la realidad de la mayoría de chilenas y chilenos, que consagra un modelo económico y social de mayor inequidad que el actual, constitucionalizando a Isapres y AFP, perpetuando injusticias en salud y pensiones, y que mercantiliza bienes naturales como el agua, son motivos para votar En contra en el plebiscito del próximo domingo 17 de diciembre.