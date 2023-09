Política 10-09-2023

Voto obligatorio: Servel denunció a 2.033.843 personas por no votar

A un año del Plebiscito Constitucional del 4 de septiembre de 2022, el Servicio Electoral de Chile da cuenta de las diferentes gestiones que debió realizar para ingresar las denuncias a los Juzgados de Policía Local del país.

Tras la calificación de los resultados del Plebiscito, Servel comenzó el arduo trabajo de identificar a los más de dos millones de personas que no sufragaron, cuyos datos se obtienen de la revisión de cada padrón de mesa. Una vez concluida esta labor, entre los meses de febrero y marzo, Servel ingresó todas las denuncias en 336 Juzgados de Policía Local competentes respecto de 346 comunas, en cumplimiento de la normativa.

El proceso de denuncias realizado por Servel no estuvo exento de inconvenientes, atendida las dificultades que el cumplimiento del mandato constitucional representaba para dicha judicatura a lo largo del país. Las denuncias en muchos casos no fueron inicialmente acogidas a tramitación y tuvieron que ingresarse de diferentes formas, tras reuniones con Presidentas y Presidentes de distintas Cortes de Apelaciones del país y jueces, para impulsar la tramitación de las mismas. Es así como se tuvo que realizar el reingreso de 191.917 denuncias, 154.116 de las cuales debieron realizarse a través de escritos individuales, esto es, una denuncia por cada elector.

Cabe destacar que, debido a que los Juzgados de Policía Local no forman parte del Poder Judicial, sino que dependen económica y administrativamente de los municipios del país, existe gran diversidad en las realidades de cada juzgado en cuanto a recursos humanos, económicos y tecnológicos, como también diferencias de criterios de admisibilidad, tramitación y resolución de las denuncias ingresadas.