Opinión 25-04-2023

Vuelta a casa

Rodrigo Biel, bogado y docente





Se me ha invitado a compartir, a través de esta columna, con la comunidad linarense, lo hago con alegría y espíritu de gratitud y confraternidad, como un reconocimiento a la ciudad donde inicié mi carrera judicial, como secretario del juzgado de menor cuantía en abril de 1974, hace 49 años atrás, jubilando recién, en noviembre de 2022 como ministro de la Corte de Apelaciones de Talca, al cumplir la edad límite que impuso la Constitución Política vigente; arbitraria por cierto y discriminatoria para los adultos mayores, presumiendo que a esa edad no se tiene, per se, la capacidad para trabajar, para estudiar, para escribir, para pensar.

Escribo, el día que los catalanes celebran a san Jordi, con la rosa y el libro, día en que murió el caballero Jordi, como también Shakespeare y Cervantes los dos grandes de las lenguas inglesa y castellana, (se dice que en realidad no murieron realmente el mismo día), de allí que el día internacional del libro sea el 23 de abril; entre los libros que se recomiendan está “La reina olvidada”, historia novelada de la reina Petronila de Aragón, una mujer culta y avanzada para su época, pero desconocida para los lectores de un solo libro.

El Linares del año 1974, no es el de hoy, como tampoco la gente es la de ayer; mi primer hogar fue una pensión de la señora Pinochet, compartiendo dicha morada con dos entrañables compañeros de la Escuela de Derecho de la Universidad de Concepción, Gilda Villagrán, que nos dejó tempranamente y Orlando Bastidas, su marido; el juez que me recibió fue otro compañero de Escuela, Darío Silva. En ese tribunal me recibieron Marta, Maruja y Silvia, cuanto aprendí de ellas.

Como me casé en mayo y junio de ese año, por el civil y la iglesia respectivamente, llegó a vivir conmigo mi compañera de siempre Patty, nos cambiamos a la pensión de don Aristóteles Corbalan, frente a la Catedral de Linares. A los pocos meses deje Linares para irme de secretario al Juzgado de Mayor Cuantía de Puerto Varas, donde otro diario llamado El Heraldo Austral me recibiría amablemente.

Hasta ahí mi carta de presentación.

No soy político ni entendido en las ciencias de la política, no pretendo que quienes lean mi columna piensen como yo, como tampoco ser poseedor de la verdad, me conformo con contribuir a reflexionar, a pensar; ejercicio que hemos dejado de lado, para acomodaticiamente asentir o disentir junto a los demás.

Los jueces y eso fui hasta hace poco, somos parte de la sociedad, no estamos alejados de ella; desde el estrado observamos correr el agua que va hacia distintos molinos. Durante más de 48 años, mi preocupación fue lo jurisdiccional, de los cuales 39 años permanecí como como ministro en las Corte de Apelaciones de Puerto Montt y de Talca, testigo de primera línea de los cambios en la judicatura y en el país. Las y los jueces estamos acostumbrado a que la legislación mute, somos maestros en la interpretación y aplicación de la ley vigente, guste o no en lo personal. Tenemos la virtud de ir avanzando con los tiempos y no quedarnos anquilosados en el pasado, lo que no significa que no podamos ser crítico de la misma cuando llegamos a la edad que recobramos discernimiento pleno.

Hace bastante tiempo le decía a un ex senador, que corríamos el peligro que la delincuencia matara a la democracia, y que podía ocurrir por un excesivo y equivocado enfoque de los derechos procesales y de las garantías del proceso. Lamentablemente eso que veía venir, llegó y mientras esperamos que funcionen las “mesas”, el descontrol es total.

En otras instancias he reflexionado sobre lo nocivo que ha sido la legislación atingente a la responsabilidad penal juvenil, a los jóvenes los ha convertido en irresponsables, en irresolutos, en violentos. Como muestra un botón, en ella se señala que cuando el joven llega a la adultez no se puede considerar como agravante los hechos delictuales cometidos cuando era menor, es decir, en muchos casos ayer.

Es cierto que con eso satisfacemos a los burócratas de las naciones unidad, pero y el país, ¿Dónde y cómo queda? ¿debemos sacrificar el destino de la nación para cumplir con reglas internacionales nacidas de un desconocimiento de la realidad?, pero vaya paradoja ni las Reglas de Beingins desconoce que el imputado mayor fue un menor delincuente, del momento que reconociéndole que su conducta pretérita tiene reproche, lo protege no aplicándole una agravante, sin embargo negar lo evidente repugna a la razón. Es ilógico sostener que quien durante su adolescencia cometió muchos hechos delictuales, tiene una conducta sin reproche.