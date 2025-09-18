Social 18-09-2025

Walmart-Líder otorga espacios de comercialización a emprendedoras de SernamEG

• En Fiestas Patrias y otras fechas relevantes del año emprendedoras exhiben sus productos al interior de supermercados gracias a esta alianza

Fortalecer las autonomías económicas de las mujeres y dar visibilidad al trabajo de cientos de emprendedoras maulinas, la alienza entre SernamEG Maule y Walmart Chile ha permitido nuevamente instalar una nueva versión de “los espacios solidarios”.

Justamente en estas fechas de “Fiestas patrias” participantes de los programas Mujer Emprende y Mujeres Jefas de Hogar del SernamEG, con una participación rotativa de las beneficiarias se han instalado en el Líder, sector la Florida en Talca.

Para la directora regional del SernamEG, Ana Cecilia Retamal esta alianza con Walmart viene a cubrir espacios de comercialización para las emprendedoras. “Es uno de los grandes temas que nos demandan las mujeres y en esta fecha tan relevante como es nuestras Fiestas Patrias, nuestras emprendedoras sólo agradecen esta oportunidad para comercializar sus productos”.

Para Berta Urrutia, productora de licores artesanales “Raíces Villalegrinas”, participante de la feria de Emprendedoras invitó a las personas de los Líder y a que “nos visiten y puedan comprar nuestros productos que son de gran calidad, porque la mujer emprendedora se esmera para ello”.

Para Ernesto Riquelme, gerente de Walmart de Supermercado Líder La Florida, “estamos muy contentos, como empresa, por tener la posibilidad de generar esta alianza con SernamEG, porque como supermercado tenemos un rol social que lo tomamos muy en serio y estos espacios a mujeres emprendedoras así lo comprueban”.

El trabajo colaborativo desarrollado entre Walmart Chile y SernamEG ha sido clave para dar continuidad a esta iniciativa que permite la difusión y comercialización de los productos de las emprendedoras en espacios de alta asistencia de público.



