Política 28-05-2023

Ximena Rincón y paro en liceos emblemáticos de Linares: “no sirven las explicaciones”

Senadora por el Maule dijo que situación que afecta a trabajadores de la educación, no resiste análisis. “Hay una vulneración al derecho fundamental de los trabajadores a la seguridad social, un perjuicio fiscal por el pago de multas e intereses, una posible distracción de recursos fiscales y un intento por sanear irregularidades mediante un traspaso de dudosa legalidad”, aseguró la legisladora



Como una nueva muestra de una gestión municipal deficiente, calificó la Senadora por el Maule, Ximena Rincón González, el paro de actividades en los liceos emblemáticos de Linares por el no pago de cotizaciones previsionales y de créditos descontados por planilla a trabajadores de la educación.

La legisladora dijo que si bien hay una solución de parche, que es el traspaso de recursos desde el municipio al Departamento de Administración de Educación Municipal, DAEM, es evidente la vulneración al derecho a la seguridad social de los trabajadores de la educación municipalizada de Linares,

“No sirven las explicaciones, pues lo ocurrido es grave y deja a cientos de jóvenes sin sus clases por una legítima molestia de profesores y asistentes de la educación que ven vulnerados sus derechos. Es evidente la vulneración al derecho fundamental de los trabajadores a la seguridad social, un perjuicio fiscal por el pago de multas e intereses, una posible distracción de recursos fiscales y un intento por sanear irregularidades mediante un traspaso de dudosa legalidad”, precisó la parlamentaria.

Cabe señalar que el Concejo Municipal decidió traspasar 300 millones de pesos desde el municipio al DAEM de Linares y que el alcalde de la comuna aseguró que la solución al problema sería despedir a 200 profesores y 300 asistentes de la educación, lo que no estaría dispuesto a hacer.