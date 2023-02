Editorial 22-02-2023

Y de los festivales a la realidad





Pasó la competencia por tener el mejor festival del Maule Sur y ahora poco a poco ahora cambiará la mirada y el foco de atención se volcará al retorna clases, el estado de las escuelas y colegios, la situación del parque automotriz y el cumplimiento de las medidas de seguridad por parte del Transporte Escolar.

De esta manera, regresamos a la realidad de cada mes de marzo; sin dejar de lado obviamente el precio de los útiles escolares, uniformes y tampoco descuidar la atención en los precios de la locomoción colectiva debido al precio de combustible que se asoma como un factor “de riesgo” transversal para todos los bolsillos maulinos.

Frente a toda esta situación, no queda más que repetir el ejercicio de recorrer, cotizar y analizar aquellas tiendas que pudieran ser más atractivas a la hora de efectuar las compras.

Ya está claro que no habrá IFE ni bonos como en años anteriores, por lo que no nos sorprendamos si el nivel de endeudamiento se acrecienta y las cifras macroeconómicas marcan una tendencia alcista a la hora de reflejar el comportamiento del bolsillo chileno.

Quizás acá tengan una ventana para asomar sus propuestas los denominado “grupos de expertos” tan nombrados por estos días en otras materias, pero que en esta área poco o nada se sabe de ellos.

Es una nueva oportunidad para poder demostrar que los temas del común de las chilenas y chilenos también importa más allá de los grandes y rimbombantes discursos de temas nacionales.