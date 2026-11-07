Opinión 07-11-2026

¿Y si dejamos de visitar páginas web?



Dr. Danilo Leal

Director del Magíster en Ciencia de Datos e IA, Universidad Andrés Bello

Investigador ITiSB

Durante casi tres décadas aprendimos a usar Internet de una manera bastante estable: escribimos una consulta, elegimos un resultado, entramos a una página web y navegamos hasta encontrar lo que buscamos. Pero los modelos de lenguaje como ChatGPT, Gemini o Claude comienzan a alterar silenciosamente esa lógica.

Hoy una persona puede preguntar directamente: “compárame tres créditos hipotecarios”, “resume las propuestas de estas empresas” o “muéstrame qué universidad ofrece el programa que mejor se ajusta a mi perfil”. El usuario ya no necesariamente visita diez sitios. Un asistente puede consultar distintas fuentes y construir una respuesta personalizada. El cambio parece pequeño, pero puede ser profundo.

Hasta ahora, quien publicaba información controlaba buena parte de la experiencia: el diseño de la página, la ubicación de los contenidos, la publicidad y el recorrido del usuario. Con los asistentes de inteligencia artificial podría ocurrir algo distinto: los sitios seguirían almacenando información y prestando servicios, pero la interfaz de acceso podría crearse dinámicamente para cada persona.

La Web podría parecerse menos a un conjunto de lugares que visitamos y más a una infraestructura de información que nuestros asistentes consultan por nosotros. Podríamos comparar opciones en segundos y evitar horas navegando entre páginas mal diseñadas. Para las empresas surgiría otro desafío: ya no bastaría con tener un sitio atractivo; sería fundamental ofrecer información estructurada, actualizada y verificable.

Si millones de personas obtienen respuestas sin visitar las fuentes originales, cambia la distribución del valor en Internet. Medios, comercios, universidades y empresas podrían seguir produciendo información, mientras otra plataforma selecciona qué mostrar, cómo resumirlo y qué dejar fuera. El problema deja de ser solamente tecnológico. También es económico y de poder.

La historia de Internet ya nos enseñó que quien controla la puerta de entrada puede adquirir enorme influencia. Primero fueron los buscadores. Luego las redes sociales. Los asistentes de IA podrían convertirse en la próxima gran interfaz de acceso al conocimiento. Y aparece una pregunta aún más importante: ¿cómo sabemos de dónde proviene una respuesta?

Un modelo puede escribir con enorme fluidez y, aun así, equivocarse. Si cada usuario recibe una respuesta diferente, identificar la fuente, la fecha y el contexto será cada vez más importante. La personalización puede mejorar la experiencia, pero también hacer menos visible cómo una plataforma decide qué información merece nuestra atención.

Por eso, probablemente el futuro de la Web no sea la desaparición de las páginas. Bancos, comercios, medios y comunidades seguirán necesitando espacios propios. Lo que sí puede cambiar es el protagonismo de la página como destino final.

Quizás en algunos años no digamos “entra a esta web”, sino simplemente “pregúntale a tu asistente”.

























