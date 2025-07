Opinión 24-07-2025

¿Y si empezamos por explicar bien qué es cumplimiento?



José Ignacio Camus

Director de Admiral One





En una reunión, un gerente general señaló que no necesitaban políticas de cumplimiento, ya que en su empresa “todos eran de confianza”. Esa afirmación evidenció que, en muchos contextos, el concepto de cumplimiento sigue siendo percibido como algo ajeno o incomprensible.



La verdad es que si no somos capaces de explicar qué es, como si estuviéramos hablándole a un niño de 12 años, no vamos a lograr implementarlo en ninguna parte.



El cumplimiento no es un asunto complejo. Consiste en establecer controles que eviten que la empresa o sus trabajadores incurran en conductas que generen responsabilidades. Es prevención, protección y gestión responsable del riesgo. Equivale a instalar rejas no por la certeza de un robo, sino por la necesidad de evitar que ocurra. También implica resguardar a quienes forman parte de la organización.



Pero seguimos usando palabras rebuscadas. Hablamos de matrices, modelos, ISO, canales, reportabilidad. ¿Quién entiende eso realmente? Si una empresa es pequeña, familiar o recién está partiendo, es aún peor. Les hablamos de compliance y sienten que no les aplica, que es para bancos o multinacionales. Así perdemos la oportunidad.



Después nos preguntamos por qué explotan casos como el de las fundaciones, Primus, o funcionarios con 11 contratos públicos simultáneos. Nos escandalizamos, pero no hacemos nada. Mientras tanto, seguimos creyendo que “cumplir la ley” es suficiente. Spoiler, no lo es.



El compliance no es para cumplir con el check list ni para mostrarlo en la página web. Es una forma de tomar en serio la gestión. De anticiparse, de poner frenos, de entender con quién te estás metiendo antes de firmar un contrato. No se trata de andar con miedo, pero sí con criterio. Como lo haría cualquier padre o madre de familia.



Si la palabra “compliance” resulta demasiado compleja, sustituyamos el término por “control”, “gestión de riesgos” o simplemente “hacer las cosas bien”. Pero debe implementarse, pues hoy en Chile no hacerlo ya no es una opción; implica exponerse.