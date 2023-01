Social 15-01-2023

Ya está disponible La Carta, single debut de Camilo Oyarzún



Este es el primer sencillo como solista del compositor, músico, productor y multiinstrumentista maulino y lo hace en grande, con una canción que invita a la resiliencia en estilo folk alternativo que ya puedes escuchar en todas las plataformas digitales.



Desde su infancia Camilo Oyarzún ha estado vinculado a la música, sus primeras composiciones fueron a los 11 años, y desde allí ha realizado un gran recorrido, pasando por diversos instrumentos, la producción y grabación de discos y siendo parte de varias bandas, dentro y fuera de la región del Maule.



Ahora, por primera vez lanza un single como solista y lo hace con La Carta, una propuesta de folk alternativo que habla de una historia de resiliencia emocional en dos personas que entienden que su relación ha terminado, pero su vínculo va más allá de las convenciones culturales respecto a lo que se entiende como nexo, sus egos y el dolor de la separación .



Para Camilo Oyarzún @valledesierto ha sido muy interesante y entretenido este lanzamiento. “Ha habido una súper buena recepción del público en general. Me es grato encontrarme con que había mucha gente que tenía ganas de escuchar mi música después de todos estos años... Y también ha sido muy bonito encontrarme con mensajes y palabras de agradecimiento de gente nueva en mi radar, ahí es donde uno se siente como “woow”, valió la pena el esfuerzo y la espera. Porque claro, es lento y prolongado el sacar una producción a la luz, ya sea un single o un álbum o cualquier pieza musical, entonces que se den así las cosas, me pone muy feliz. ¡Espero que siga así la recepción porque este año se vienen muchas cosas lindas!, cuenta.



Este single nace líricamente de este dolor, pero musicalmente es una composición alegre y positivista que quiere comunicar que las vivencias son un tesoro. El single de estilo folk alternativo nace bajo el sello Ascetadiscos @ascetadiscoschile y ya está disponible en todas las plataformas digitales.



Pero además de de este lanzamiento, dentro de los próximos meses La Carta estará disponible en formato vinilo otorgando un valor extra de sonido a este single debut. El que además vendrá con una sorpresa en el lado B.



Este single no forma parte de un disco, sino es una producción independiente, eso sí el músico está preparando nuevo material que pronto saldrá a la luz.