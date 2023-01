Social 18-01-2023

Yerbas Buenas: Alcalde Luis Cadegán reiteró compromiso para que no se construya un relleno sanitario en el sector Gúmera



La amenaza ambiental que significaría un relleno sanitario en el cerro Quilipín, sector Gúmera, Yerbas Buenas, mantiene en alerta permanente a los vecinos y autoridades locales.



Ayer, el alcalde Luis Cadegán, acompañado de concejales y Seremis de la región, sostuvo un desayuno con los vecinos en ese sector rural, oportunidad en la cual, junto con inspeccionar el lugar, entregó el máximo respaldo para que no se construya el relleno.



“Nosotros como autoridades, escuchamos el clamor de los vecinos y estamos de parte de ellos, por lo tanto daremos la lucha hasta el final para que esto no se construya, ya que sólo traería perjuicios para la calidad de vida de las personas”.



“Lo que nosotros queremos es vivir en una comuna como la que siempre hemos tenido, con buenos aires para respirar, y no aceptaremos lo contrario”, subrayó.



Ya se han realizado diferentes marchas y movilizaciones en contra del proyecto del relleno sanitario en el cerro Quilipín.