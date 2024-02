Crónica 09-02-2024

Yerbas Buenas: Mesa de Trabajo por proyecto de residuos Piedra Blanca

Esta es la primera reunión de trabajo, luego de la presentación hecha por la empresa, del Estudio de Impacto Ambiental Proyecto Centro de Manejo de Residuos Piedra Larga, a los pies de los cerros Gúmera y Quilipín.



Autoridades y jefes de diferentes departamentos municipales, encabezados por el Alcalde de Yerbas Buenas Luis Cadegán, junto a dirigentes de comunidades potencialmente afectadas por lo que sería un futuro relleno sanitario en la comuna histórica, se reunieron en la Escuela de Gúmera, con el Director Subrogante del Servicio de Evaluación del Ambiente, (SEA) , para conocer del proceso que traería el avance de esta iniciativa en esta repartición de gobierno.

El edil al final del encuentro, reiteró una vez más su rotunda oposición a esta iniciativa que “nos perjudicará enormemente no solo en materia medioambiental, sino también en lo que se refiera a turismo, la tranquilidad de nuestras vecinas y vecinos y a posibilidad de seguir proyectándonos como una zona atractiva para visitar”.

“En la reunión conocimos lo que informó el SEA para analizar los antecedentes que existen actualmente en esta materia. Hemos presentado documentos que a nuestro juicio justifican la ilegalidad del proyecto, donde para nosotros se trata derechamente de un basural y no un relleno sanitario como se le pretende llamar. Hemos reclamando permanentemente nuestros derechos como ciudadanos, y los de nuestros pequeños agricultores y fruticultores. Todo nos motivó a decir nuevamente no al relleno sanitario”, remató el edil.



Para Carolina Castro, representante en este encuentro de la Mesa de Trabajo “No al Relleno Sanitario”, que agrupa a vecinas y vecinos de Villa Alegre y Yerbas Buenas, hay optimismo en las bases, ya que “estamos muy esperanzados, porque creo que tenemos una organización y una comunidad muy fuerte esta vez. Sabemos como tenemos que accionar contra esta empresa que se quiere instalar, queremos permanecer con esa unión fuerte porque sabemos que estos procesos burocráticos pueden fallar, así que el llamado es a estar unidos, a seguir activos, sumando gente. Pensamos que la acción ciudadana es muy importante en estos momentos para que el proyecto no se haga y no afecte a nuestras comunidades”.

Para el próximo 20 de febrero quedó fijada una jornada donde las vecinas y vecinos, podrán entregar sus inquietudes y aprehensiones respecto a este cuestionado proyecto.