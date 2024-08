Deportes 02-08-2024

Yonathan Suazo: El siete pulmones de los albirrojos ya piensa en Deportes Concepción

- Partido se juega este sábado a las 17:30 horas en el polideportivo de la calle Rengo

Suazo está pasando por un buen momento futbolístico. Reapareció tras acumulación de cartulinas amarillas . Sus desbordes han provocado más de algún dolor de cabeza a los defensas . Ha sido clave en el rendimiento que ha logrado el técnico Rodrigo “kalule” Meléndez .

Por esta razón , Yonathan Suazo , ya piensa en los “lilas” de Concepción: “ ha sido una semana muy positiva , enfocados en lo que será nuestro próximo rival , otro partido clave para seguir sumando y mantener esta racha de partidos en los cuales no hemos perdido . Ellos están arriba en la tabla , no será fácil , pero el plantel está motivado e ilusionado, porque tenemos dos encuentros seguidos en casa y los puntos tienen que quedarse . Sin duda que hemos venido en alza , desde lo que fue la Copa Chile , y en reinicio del torneo los resultados han sido positivos , con dos triunfos y un empate . Un saldo a favor , pero el objetivo es seguir sumando y salir de las incómodas posiciones . Agradecer al profesor , que me ha dado toda la confianza , he jugado la mayoría de los partidos. Espero seguir rendiendo de la misma manera para ayudar a mis compañeros y lograr los triunfos que necesitamos . La verdad que físicamente me siento muy motivado y contento en todo sentido por la forma en que hemos enfrentado todos los partidos . Nuestro equipo ha venido realizando una buena presentación , porque no se ha notado en los cambios , porque cuando no estuve , ingresó otro compañero y cumplió sin problemas . Estamos todos enfocados y al que le toca entrar lo ha hecho de la mejor forma . Los que se han sumado también han sido fundamentales para conseguir puntos , es el caso de Nicolás Forttes , en Melipilla , que plasmó la igualdad , es un gran aporte y ojalá que continúe anotando”.

NO SIGUE EL BENJITA

Pero , no todo es alegría en los albirrojos. Lamentablemente , se lesionó en un entrenamiento Benjamín Droguett . Es el jugador sub 21 que llegó desde la Unión Española , y que sufrió una lesión en su pie derecho . Tras una exhaustiva revisión encabezada por el especialista del club , el doctor Cristian Rojas , dieron como resultado una fractura del quinto metatarsiano del pie derecho . La situación médica del jugador lo inhabilita a continuar por todo lo que resta del torneo y queda al margen de la competencia . Desde estas líneas le deseamos una pronta recuperación a este jugador joven que se entregói por completo defendiendo los colores albirrojos.



