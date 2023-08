Deportes 08-08-2023

Zona de descenso: Tras la tercera derrota consecutiva Deportes Linares cayó al penúltimo lugar en la tabla

- Los pupilos de Eduardo Lobos deberán encomendarse a Sor Teresita de Los Andes ya que juegan con Trasandino el próximo sábado

Creemos que, en el primer tiempo, Deportes Linares, tuvo un juego muy fluido con varias ocasiones que lamentablemente no pudo convertir. En varias ocasiones el peligro rondó en el rancho de Limache. Los albirrojos hicieron un buen partido y lo pudieron haber empatado perfectamente, pero todos sabemos que no sacan nada con jugar bien si no anotan los goles y no concretan. Surgen nuevamente los errores defensivos y la desconcentración que hace rato le vienen pasando la cuenta a los linarenses. Lo ha dicho Lobos, que cuando el equipo comienza a perder y a perder entra a lidiar el tema psicológico, quizás sea el momento de un especialista para que pueda subir el ánimo que quedó por los suelos después de la tercera derrota consecutiva.

En un duelo en el que a ratos no se notaba la diferencia de puntos entre el líder de la competencia y un cuadro que lucha por no descender. La única diferencia llegó en el segundo tiempo, muy temprano cuando para variar en un pase desde la mitad de la cancha de Gabriel Sarria, que dejó solo a Renato Tarifeño, liquidó con un disparo a quemarropa, decretando el gol para los limachinos. No puede un jugador estar tan solo en el área prácticamente, y una desconcentración, que te hace perder el partido, a los 5 minutos del segundo tiempo.

REACCIONES

El técnico, Eduardo Lobos, señaló

: “tristeza, porque creo que fue un partido parejo que no merecimos perder y volvemos un poco a los mismos análisis que hemos hecho de los partidos anteriores, donde nos hacen daño con tan poco. Quizás hoy era para el empate, pero no se marcó la diferencia con un gran equipo que está en la parte de arriba. Nos está faltando esa jerarquía para concretar las ocasiones y más aún fallamos en la marca. No tenemos tiempo para lamentos, el sábado ya tenemos otro difícil compromiso en Los Andes, frente a Trasandino. Hay que lucharlo hasta el final, quedan 8 partidos 24 puntos en disputa. Una vez más perdemos por errores nuestros y no pudimos revertir el marcador. No podemos tener en el staff un psicólogo que nos permita trabajar también la parte psicológica, pero aquí tenemos que ser todos positivos, yo entiendo la frustración de la gente, personalmente mi mensaje es sostenerlo hasta el final, ser optimistas, que lo vamos a pelear hasta el final”.

El jugador Cristóbal Parry, dijo que “lamentablemente nos están llegando pocas veces y nos convierten. Sabemos que quedan 8 finales y esta tarea la vamos a sacar adelante, luchar hasta final. Tenemos que estar más unidos que nunca. Nos está faltando algo para terminar la jugada. Estamos en una incómoda posición y hay que sumar, sobre todo con rivales directos. Necesitamos todo el apoyo del hincha, para remar todos juntos”.

RESULTADOS

Con esta tercera derrota y el triunfo de Deportes Concepción, los albirrojos quedaron en la penúltima ubicación en el descenso directo, solo superando a Iberia, que cayó en su feudo. Ahora deberán jugar de visita ante Trasandino, encuentro programado para este sábado a contar de las 16:00 horas.

Deportes Concepción, por su parte deberá enfrentar en calidad de visita al elenco del SAU, en San Antonio. Por su parte Iberia, enfrentará también de forastero al líder de la competencia, Limache.



Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo