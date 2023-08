Nacional 06-08-2023

Zorro culpeo es encontrado en Las Condes: Se está a la espera de la respuesta del SAG

Este sábado se confirmó, por parte de la Municipalidad de Las Condes, que se encontró al zorro culpeo que había sido avistado el jueves en el límite de las comunas de Ñuñoa y La Reina. Lo anterior, se habría logrado tras un contacto con el municipio. Según se detalló, se realizó un llamado al 1402 y un inspector se dirigió al lugar confirmando el hecho.

En el sector, Nuestra Señora del Rosario con Presidente Kennedy, se encuentra la alcaldesa Daniela Peñaloza y se está a la espera de la respuesta del Servicio Agrícola Ganadero (SAG). El animal había sido divisado a eso de las 2:30 horas del jueves por funcionarios de la Municipalidad de Ñuñoa, cuando realizaban un patrullaje preventivo. Si bien los guardias intentaron atraparlo ese día, el zorro logró escapar. Por lo mismo, se había iniciado un operativo de búsqueda y se había solicitado a las personas que, en caso de verlo, no le dieran alimento. "Hace pocos minutos vecinos nos alertaron de la presencia de un zorro acá en Nuestra Señora del Rosario con Kennedy lateral. Ya están los equipos de seguridad municipal coordinados con Carabineros, sobre todo con el SAG, quienes nos han pedido que ojalá podamos hacer todo lo posible para que vecinos no se acerquen, no intimiden al zorro, y podamos hacer todo para protegerlo hasta que lleguen los equipos del SAG y lo puedan devolver a su hábitat. Esperemos esté en buenas condiciones de salud", sostuvo la jefa comunal.